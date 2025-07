Mario Rui torna in Serie A: firma con una rivale storica del Napoli

Dopo un anno di distanza dal suo addio, non avendo più trovato squadra, si è allenato da solo Mario Rui.

Qualche richiesta di calciomercato gli era arrivata, ma ha deciso di godersi la famiglia e non cercarsi per forza una sistemazione che, stando a ciò che svelano da TMW, sarebbe invece stata trovata adesso. Un club starebbe facendo sul serio per riportarlo ad alti livelli in Serie A. Si tratta di una delle storiche rivali del Napoli, club al quale si è legato indissolubilmente Mario Rui scrivendo una pagina di storia non da poco. Anche se in concorrenza con Olivera, c’è da dire che malgrado alcune critiche, proprio il portoghese è stato uno degli intoccabili di Luciano Spalletti. Un calciatore che ha scritto la storia, pagine indelebili di uno Scudetto vinto al Napoli e riportato nel 2023, trentatré anni dall’ultima volta.

Sarà per questo che, ritrovarlo da avversario e con la maglia di un club rivale come quello per cui firmerebbe, farà strano ai tifosi partenopei che senza dubbio andranno comunque ad applaudirlo quando scenderà in campo, eventualmente, per giocare al Diego Armando Maradona contro il suo ex Napoli.

Calciomercato, Mario Rui torna in Serie A: la destinazione

Come hanno fatto sapere dallo stesso portale e fonte che si occupa di calciomercato, Mario Rui tornerà presto a giocare in Serie A.

A fare sul serio è un club rivale del Napoli che ha sfidato gli azzurri nel finale di stagione, con i partenopei che hanno vinto poi il quarto Scudetto della loro storia. Si tratta di un trasferimento a zero che arriverebbe per Mario Rui, permettendo al portoghese di tornare a giocare in Italia dove ha vissuto quasi l’intera carriera, da titolare indiscusso.

Una soluzione che si è aperta al Cagliari, club pronto a spingersi con Pisacane in qualcosa di più di una salvezza ottenuta alle ultime giornate. Tant’è che col colpo Mario Rui, talento portoghese ed esperto a tutta fascia, i sardi hanno intenzione di sistemare le cose che non sono funzionate nell’esperienza che si è conclusa da circa un mese con Davide Nicola.

Quando si incrociano il Napoli e Mario Rui? Appuntamento al Maradona

Subito appuntamento al Maradona, tra circa due mesi, per il Napoli e Mario Rui. Dovesse confermarsi il suo arrivo al club sardo, sarà subito sfida il 30 agosto 2025 al Diego Armando Maradona. Alla prima in casa il Napoli sfiderà il Cagliari che probabilmente vedrà Mario Rui come terzino titolare sulla fascia sinistra.

Sarà un tuffo nel passato per il portoghese e per i suoi stessi ex tifosi che, in una sfida tra due rivali come Napoli e Cagliari, vedrebbe uno storico ex azzurro giocare da una parte all’altra della rivalità stessa tra i due club del Sud Italia.