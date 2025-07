Milan, nuovo mediano per Allegri: il ghanese a parametro zero

Il Milan sta lavorando per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri in mezzo al campo ed in tal senso emerge una nuova pista. Il ghanese può arrivare a disposizione dei rossoneri e si tratta di un affare a parametro zero.

In casa rossonera sono tanti gli elementi all’ordine del giorno ormai da diverso tempo e da questo punto di vista sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione. La squadra, infatti, è stata fino a questo momento indebolita dal calciomercato, dal momento che hanno già salutato profili del calibro di Reijnders e di Theo Hernandez. Ed ai margini ci è finito pure Yunus Musah, che pure non ha convinto in questa sua parentesi rossonera. Per questo motivo Igli Tare è molto attivo, dal momento che sa che sono tante le manovre necessarie per questa squadra.

In mezzo al campo c’è un autentico cantiere aperto. Pare, però, che Allegri voglia rispolverare Loftus-Cheek, finito colpevolmente nel dimenticatoio nelle difficoltà della passata stagione. C’è, poi, Youssouf Fofana e l’obiettivo numero uno per completare la mediana è Jashari. E’ noto, però, che Allegri sta cercando un calciatore capace di agire da vertice basso, per schermare sicuramente la difesa, ma anche per essere prezioso in fase di costruzione. Ed in questo l’ex Monaco non eccelle. Per questo il Milan può affondare il colpo per il ghanese, svincolato e che può dunque essere tesserato a parametro zero.

Milan, innesto a parametro zero per Allegri: ecco tutti i dettagli

Per quanto il Milan non prenderà parte a nessuna competizione internazionale, la rosa ha bisogno di innesti dal momento che al momento è pericolosamente corto in tanti reparti. E non c’è tempo da perdere. Per rinforzare la squadra si pensa adesso ad un nome nuovo che può arrivare a parametro zero. Stando a quanto raccontato da OneFootball, il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce di Thomas Partey, roccioso centrocampista centrale appena svincolatosi dall’Arsenal e che può essere un innesto di alto profilo.

Il principale ostacolo è rappresentato dal ricco ingaggio che percepiva all’Arsenal e che potrebbe continuare a percepire, ma il fatto che il Milan può garantirgli una grande opportunità, ora che ha superato i trent’anni, ed il fatto di liberarsi a parametro zero possono rappresentare un duplice fattore a favore di questa pista. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con Thomas Partey che può essere una pista interessante per il calciomercato del Milan, ed è una strada da seguire attentamente.