Milan, svolta per il bomber: il nuovo Giroud sta per firmare

Il Milan sta cercando un nuovo bomber e per il nuovo Olivier Giroud c’è da registrare un importante colpo di scena. Il centravanti, infatti, sta per firmare e la notizia arriva come un autentico colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I rossoneri stanno continuando a lavorare alla ricerca di un nuovo centravanti da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Come è noto, infatti, allo stato attuale delle cose è in atto una autentica rivoluzione in avanti. E’ andato via, dal momento che non è stato riscattato, Abraham, mentre è andato via anche Luka Jovic, una volta scaduto il suo contratto. In tal senso, in avanti è rimasto il solo Santiago Gimenez come riferimento offensivo, con il tecnico che ha indicato l’arrivo di un nuovo centravanti come una priorità assoluta.

Sono tanti i nomi sui quali si sta muovendo Igli Tare, ma ovviamente tutto dipenderà dal budget che avrà a disposizione. Se è vero come è vero che Dusan Vlahovic e Mateo Retegui sono probabilmente le priorità, ma i costi in entrambi i casi sono troppo elevati. Non mancano le alternative e da questo punto di vista arrivano delle novità a dir poco significative. Il nuovo Giroud, infatti, sta per firmare e la notizia cambia completamente i piani nel futuro del calciomercato del Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, il bomber sta per firmare: arriva un importante colpo di scena

Come detto anche in precedenza, sono tanti i nomi che sta seguendo il Milan per puntellare il proprio reparto avanzato. E tra questi c’è sicuramente Aleksandar Mitrovic, letale bomber serbo attualmente in forza all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. E che, dal canto suo, non disdegnerebbe di tornare in Europa. E’ considerato potenzialmente da molti come il nuovo Giroud, dal momento che è un classe 1994, ha grande esperienza e potrebbe essere il profilo perfetto per dare esperienza a questa squadra.

Mitrovic, infatti, è adesso finito seriamente nel mirino del Manchester United, che vorrebbe riportarlo in Premier League e sta facendo sul serio. Pagato circa 53 milioni due anni fa dai sauditi, in Saudi Pro League ha continuato a segnare a raffica ed ora i Red Devils possono seriamente bruciare la concorrenza dei rossoneri a suon di milioni.

In 79 partite, infatti, con la maglia dell’Al-Hilal ha messo a segno 68 gol. Numeri da capogiro e che ovviamente non possono non attirare l’attenzione. Mitrovic può seriamente andare al Manchester United, con il Milan che vede sfumare una ulteriore pista per il suo attacco.