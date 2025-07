Scoppia un altro caso: “Devastante per l’Inter”

Una potenziale bufera in casa Inter, scoppia il caso che lascia di sasso i tifosi: annuncio arrivato poche ore fa

Il ko contro il Fluminense è stato un fulmine a ciel sereno per l’Inter e i tifosi nerazzurri, una sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale per Club che risulta essere un’occasione persa davvero troppo importante per i ragazzi di mister Chivu. Nel frattempo, però, si lavora già alla prossima stagione.

Una stagione che inevitabilmente dovrebbe rappresentare il rilancio per i colori nerazzurri, nel frattempo si va avanti a progettare una squadra sempre più forte e completa, che soddisfi le richieste di mister Chivu. Beppe Marotta, in tal senso, già a inizio giugno si era mosso con due colpi utili tanto per il presente quanto per il futuro. Petar Sucic, ancora giovanissimo, seppur a tratti ha già incantato nel centrocampo nerazzurro. Ancora tutto da scoprire il brasiliano Luis Henrique, che rappresenterà una carta importante nel corso dell’annata che sta per cominciare.

Più recentemente però la sconfitta con il Fluminense ha aperto delle crepe evidentemente importanti nel gruppo nerazzurro, con lo sfogo post gara di capitan Lautaro Martinez che non le ha mandate a dire: “Chi non vuole restare se ne deve andare“. Poi la conferma del presidente Marotta che, di fatto, ha gettato benzina sul fuoco: “Vi dico io a chi si riferiva, è Calhanoglu. Chiariremo la situazione”. E proprio la questione intorno al centrocampista turco, che sta spingendo per andare via dall’Inter a zero nonostante un contratto da 6,5 milioni all’anno valido fino al 30 giugno 2027.

Inter, è caos: c’entra anche Calhanoglu

L’ex milanista sui social ha però risposto a tono, con un lungo e duro messaggio nel quale si è in maniera abbastanza diretta scagliato contro l’atteggiamento – a suo dire sbagliato – di Lautaro Martinez. Parole durissime che hanno infiammato il web.

“La gente ti è leale solo quando ha bisogno di te“, aveva scritto sui suoi profili social la moglie di Hakan. Poi ha preso parola con un lungo messaggio, che sa di rottura, proprio l’ex milanista: “Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno o del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico. Non ho mai tradito questa maglia. Un vero leader non cerca un colpevole quando è facile“, uno stralcio del lunghissimo pensiero del turco che ha attaccato senza fare nomi proprio il capitano, Lautaro Martinez.

A tal proposito Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha rivelato un retroscena pazzesco che riguarderebbe dei likes finiti proprio sotto al messaggio di Calhanoglu. “Il like di Thuram al post di Calhanoglu (in attesa di smentita) è semplicemente devastante per l’Inter. Quello della moglie di Inzaghi invece è del tutto fuori luogo. I problemi dell’Inter sono anche dentro lo spogliatoio e non si limitano all’atteggiamento del turco”.