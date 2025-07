Terremoto all’Inter, la soluzione è solo una: “Cedere Lautaro Martinez”

Inter, svolta clamorosa per il futuro: occhio a Lautaro Martinez, l’annuncio sulla cessione del capitano ha sconvolto tutti

Un’eliminazione che fa evidentemente male, troppo male. L’Inter guarda al futuro senza, però, riuscire a digerire in tempi brevi il ko contro il Fluminense. Il 2-0 ma soprattutto il post gara rischiano di lasciare scorie troppo negative sui ragazzi di Cristian Chivu che, a tratti, hanno mostrato sprazzi di un buon calcio.

Mancano ancora diverse settimane al ritorno in campo, per l’esordio in Serie A, ed in casa Inter a monopolizzare l’attenzione al di là degli evidenti e deludenti risultati di campo, è sicuramente il calciomercato. Una sessione estiva rovente ma che per il momento stenta a decollare come si penserebbe.

Poco più di un mese e mezzo a disposizione di Marotta e Ausilio per preparare la squadra ma, nel frattempo, giunge una suggestione davvero incredibile che riguarda Lautaro Martinez. Dopo il dibattito e le parole contro Calhanoglu, nelle scorse ore è arrivato un annuncio che nessun tifoso dell’Inter si aspettava.

Inter, bufera totale: Lautaro-Calhanoglu, ecco l’addio

Il giornalista Tony Damascelli è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ proprio per analizzare la situazione in casa Inter, dopo un’annata tutt’altro che memorabile. E, al di là del mercato, i risultati del campo parlano chiaro: “Una stagione un po’ cattiva e non solo per i risultati”.

Damascelli ha chiarito: “Arrivamo al signor Lautaro Martinez, quello della bestemmia ascoltata ma successivamente patteggiata. Ora si è fatto capopolo, scoprendosi successivamente come uomo solo al comando, visto che i suoi solidali non la pensano allo stesso modo”. Damascelli si rifà, chiaramente, alla polemica scoppiata tra l’argentino e Hakan Calhanoglu, dopo il ko contro il Fluminense. “Chi non vuole rimanere all’Inter deve andarsene”, aveva tuonato il capitano ‘spalleggiato’ da Marotta che ha rivelato apertamente come l’oggetto delle dichiarazioni del bomber interista fosse proprio Calhanoglu.

“Poi si inseriscono pure le mogli. Una bella storia, la famiglia del ‘Mulino Bianco’ ha problemi di assemblea condominiale”. Poi il giornalista chiude il suo pensiero con una dichiarazione durissima e soprattutto inaspettata. Perché se praticamente tutto il mondo Inter si è schierato contro Calhanoglu ed in favore del ‘Toro’ in questa delicata questione, Damascelli ha deciso di fare il contrario.

“Si tratta di una brutta storia, bisognerebbe arrivare a una soluzione. Andrò controcorrente, ne sono consapevole, ma per me è quella di vendere Lautaro Martinez“. Zero sconti, evidentemente, per la forte uscita del capitano nerazzurro. Un clima, in casa Inter, che si fa sempre più teso in vista dell’inizio della nuova stagione.