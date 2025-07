Vlahovic come Osimhen, ha deciso dove giocherà in prestito

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic pronto ad una nuova avventura lontana dalla Juventus in vista della prossima stagione.

Il calciatore serbo ha intenzione di riscattare gli ultimi anni della propria carriera e dare un segnale forte per mostrare tutte le sue qualità. Adesso ci sono degli aggiornamenti in merito a quella che può essere la sua prossima destinazione perché ci sono delle novità da dare per quanto riguarda il futuro du Dusan Vlahovic che lascerà la Juventus dopo essere entrato in rottura con l’ambiente bianconero e la società.

Il calciatore ha deciso di andare a svelare quelle che sono le sue prossime mosse visto che non ha nessuna intenzione di firmare un contratto più basso con una nuova squadra e al momento soltanto in Turchia e in Arabia Saudita sarebbero disposti ad accontentarlo dal punto di vista dello stipendio.

Al momento però non rientrano nei piani di Vlahovic il campionato turco e quello saudita, per questo motivo che il giocatore ha intenzione di aspettare fino all’ultimo delle squadre europee dei principali campionati che potrebbero fare passi in avanti per convincerlo a firmare. La Juventus continua a valutarlo 20 milioni di euro, il problema resta il suo stipendio da circa 12 milioni netti l’anno.

Calciomercato Juventus: Vlahovic come Osimhen, va in prestito

Potrebbe aprirsi un clamoroso scenario in merito a quella che può essere la prossima destinazione di Vlahovic che può lasciare la Juventus ma non in maniera definitiva ancora. Il bomber ha un contratto in scadenza con i bianconeri a giugno 2026 e ora ci sono delle novità su come possa finire.

Secondo le ultime notizie rivelate dall’agente FIFA Danilo Caravello a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, potrebbe esserci una sorpresa per il futuro di Dusan Vlahovic. Infatti, il giocatore potrebbe finire in una nuova squadra ma in prestito come accaduto lo scorso anno a Osimhen.

La Juventus può prolungare il contratto di Vlahovic fino al 2027 per lasciarlo andare in prestito. In questo modo una società potrebbe pagare lo stipendio del giocatore per soltanto una stagione e lui potrà rilanciarsi con un nuovo anno altrove, a quel punto anche una pista in Turchia potrebbe essere presa in considerazione.

Occhio proprio al Galatasaray che può convincere Vlahovic al prestito come accaduto la passata stagione con Osimhen.