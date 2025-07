Accordo con Thuram, ha deciso dove giocherà in Italia

Non un periodo facile per l’Inter che dopo un anno deludente è uscito anche in anticipo dal Mondiale per Club ed è scoppiata poi la polemica interna tra Thuram e il capitano Lautaro Martinez.

Perché quest’annata è stata davvero amareggiante per i nerazzurri che hanno perso ogni tipo di competizione e in malo modo, per questo motivo si è accumulato il nervosismo dopo una stagione che sembrava potesse essere indimenticabile.

Non è stato così, anzi, anche al Mondiale per Club, dopo la forte delusione della Champions League con il pesante ko per 5-0 e il campionato perso all’ultima giornata, è arrivata una sconfitta inaspettata contro il Palmeiras agli Ottavi di Finale che hanno rimesso in agitazione anche all’interno l’Inter con degli scontri anche tra giocatori stessi con Marcus Thuram protagonista.

Marcus Thuram è stato subito accostato alla Juventus e altre grandi società in Europa a seguito di quella che è stata una discussione che sarebbe venuta fuori. Perché dopo lo scontro a distanza con le dichiarazioni e i messaggi social tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, che di mezzo si è inserito anche lo stesso Thuram piazzando un ‘like’ a Calhanoglu andando contro appunto il capitan Lautaro e il presidente Marotta che rappresenta l’Inter.

Inter, la svolta per il futuro di Marcus Thuram

Una situazione di grande caos non facile da gestire e per questo motivo è stato decisivo l’intervento del nuovo allenatore Cristian Chivu che vorrebbe evitare di andare avanti in questo modo per ritrovarsi poi in una nuova stagione amara.

Potrebbe essere arrivata ora una svolta di mercato perché a fare una mossa nelle ultime ore è stato proprio il nuovo allenatore che ha messo tutti l’uno di fronte all’altro prima di andare via per le vacanze per chiarire la situazione. Chivu però l’ha dovuto fare in modo virtuale e per questo motivo che la freddezza tra le parti potrebbe essersi sbloccata.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sarebbero stati dei messaggi tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram per risanare il rapporto e andare avanti in vista del prossimo anno in maniera differente e con la carica per provare a riscattarsi.

Pare addirittura che Lautaro e Thuram si siano dati spiegazioni davanti a un caffè, dove il francese ha fatto capire all’argentino che non ha gradito la modalità di accusa da capitano dinanzi ai microfoni. Un possibile chiarimento che cambierebbe il futuro di Marcus Thuram pronto a restare ancora all’Inter, almeno per un anno.