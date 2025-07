Bomba Inter, lo strappano al Barcellona: pagano la clausola

Bomba di mercato importante riguardo l’Inter: irrompe un altro club nella trattativa e lo strappa al Barcellona pagando la clausola

Le parole di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione al Mondiale per Club hanno aperto una crepa importante all’interno dell’Inter ed ora la società nerazzurra è al lavoro per limitare i danni.

Oltre a quello di Calhanoglu, anche il futuro di altri calciatori della rosa è in forte dubbio ed in casa nerazzurra c’è odore di rivoluzione per cercare di cominciare un nuovo progetto da zero o quasi. Uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni è quello di Denzel Dumfries che viene da una stagione di altissimo livello e dove ha tolto spesso e volentieri le castagne dal fuoco all’Inter. Anche tra l’olandese ed il capitano nerazzurro il rapporto non sarebbe idilliaco e questo sarebbe uno dei motivi per i quali potrebbe dire addio all’Inter.

Sulla situazione di Dumfries sta raccogliendo informazioni il Barcellona, a caccia di nuovi innesti per migliorare ancora di più la propria già competitiva rosa in modo tale da poter puntare alla vittoria della Champions League il prossimo anno. Al momento, però i blaugrana non hanno ancora deciso se affondare il colpo o meno e ciò avrebbe permesso l’intrusione di un altro club nella trattativa sempre dalla Spagna.

Secondo Fichajes.net, su Dumfries ci sarebbe adesso anche l’Atletico Madrid che è alla ricerca di rinforzi per aumentare la qualità sulle fasce e starebbe pensando di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’olandese.

Inter, anche l’Atletico Madrid su Dumfries: i Colchoneros pagano la clausola

Nonostante il rinnovo siglato sul finire del 2024, Denzel Dumfries sarebbe in procinto di lasciare l’Inter. Il terzino destro olandese sarebbe ai ferri corti con Lautaro Martinez e le parole del capitano nerazzurro gli avrebbero del tutto spalancato le porte di un addio che avrebbe del clamoroso. Su di lui è forte l’interesse del Barcellona, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche quello dell’Atletico Madrid pronto a fare sul serio per l’olandese.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net. i Colchoneros starebbe osservato con interesse l’evolversi della situazione ed avrebbero intenzione di strapparlo ai blaugrana pagando la clausola presente nel contratto di Dumfries che ammonta a circa 25 milioni di euro. Una cifra davvero esigua se si considerano le qualità del terzino olandese e del livello mostrato nel corso della stagione. L’Inter rischia dunque di perdere ad un prezzo stracciato uno dei suoi migliori elementi ed i tifosi nerazzurri sono decisamente preoccupati.

Il profilo di Dumfries piace molto a Diego Simeone che avrebbe già dato il placet all’operazione, considerandolo perfetto per il proprio gioco. Nei prossimi giorni, l’Atletico Madrid potrebbe far partire il proprio assalto e qualora decidesse di pagare per davvero la clausola rescissoria, l’Inter non potrebbe fare nulla per impedire il suo addio, a patto che il giocatore non rifiuti la destinazione. Cosa, questa, altamente improbabile vista l’aria tesa all’interno dello spogliatoio.