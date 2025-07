Calciomercato: stanno prendendo Suzuki, colpo da 25 mln

Un altro protagonista del Parma, dopo Bonny, è pronto a fare le valigie. Un incasso record per la società che sta per cedere l’estremo difensore Suzuki per 25 milioni di euro.

Fucina di talenti, la società in questi anni ha investito tanto per valorizzare i suoi giocatori. Adesso il club è pronto a passare all’incassa e così, dopo appena un anno dal suo arrivo in Italia, il Parma si prepara a cedere anche Suzuki, fra le note positive dello scorso campionato.

Al netto di qualche errore, il portiere è stato apprezzato tanto dagli addetti ai lavori che hanno avuto modo di valutarlo in questi mesi in Serie A. Per lui è pronto il grande salto, dopo l’interesse anche da parte del Napoli campione d’Italia.

Un’altra società si è inserita nell’affare Suzuki ed è pronta a chiudere l’affare per 25 milioni di euro.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul futuro del portiere del Parma Suzuki. Ecco le ultimissime riguardo il destino del calciatore giapponese, che può già lasciare l’Emilia dopo appena un anno.

Sul piatto è arrivata una ricca proposta per la società che sta valutando la situazione insieme agli agenti di Suzuki, che sono a lavoro per trovare una nuova destinazione al loro assistito.

E’ sempre più difficile pensare ad una riconferma del portiere che si sta preparando ad una nuova sfida per la prossima stagione.

Calciomercato: quale sarà il futuro di Suzuki?

Emergono delle novità relative al destino del calciatore che è pronto a fare le valigie e salutare Parma.

La trattativa può entrare nel vivo molto presto, dopo l’inserimento da parte del club che rischia di beffare il Napoli nella corsa per Suzuki. Il giapponese è pronto a lasciare la Serie A dopo la ricca proposta che gli è arrivata in queste ore.

Infatti, secondo quanto riportato da tmw, è pronta una proposta da 25 milioni di euro per il calciatore che sta decidendo sul suo addio da Parma.

Parma, addio Suzuki: c’è il West Ham sul giapponese

La Premier League ha bussato alla porta del Parma: i dirigenti vogliono portare al West Ham Suzuki. Il portiere ha attirato l’attenzione del club londinese, disposto ad investire 25 milioni di euro per il calciatore.

Un’offerta importante che sarà valutata attentamente dall’estremo difensore, che in Italia piace molto anche al Napoli. Con il contratto in scadenza a giugno 2029 con i ducali, le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni della società e di Suzuki, corteggiato fortemente dal West Ham.