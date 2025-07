Comolli subito ‘fatto fuori’: terremoto alla Juve

Una rivelazione scioccante riguarda la Juventus ed il suo nuovo direttore generale Damien Comolli: l’annuncio spaventa i tifosi

La sconfitta con il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club ha comunque lasciato spiragli di ottimismo in casa bianconera. Una Juventus che, con tanti cambiamenti ancora da compiere e ambizioni rinnovate, ha intenzione di puntare a tornare ai vertici del calcio italiano e non solo.

L’addio di Cristiano Giuntoli, dopo due anni, in tal senso ha un grosso significato. Il licenziamento dell’ex direttore generale parla di scelte evidentemente poco brillanti o lungimiranti in sede di mercato. E così spazio a nuove idee, figure come Giorgio Chiellini che ritorna sotto i riflettori, pronto a dare un contributo importante alla causa bianconera. Ma soprattutto l’ex presidente del Tolosa, Damien Comolli, chiamato a risollevare le sorti della Juventus proprio per quanto riguarda la programmazione. Il 52enne francese ha già preso importanti decisioni, a partire da quella riguardante il tecnico.

Nonostante le voci sul ritorno di Antonio Conte o la possibilità di tesserare Gasperini, alla fine il dg ha scelto la continuità: spazio a Igor Tudor che nella seconda parte della stagione aveva fatto bene, portando la Vecchia Signora al quarto posto che significa Champions League. In ottica calciomercato i passi avanti sono già stati fatti, tangibili più che mai.

La dirigenza di casa Juve ha raggiunto un’intesa di massima con l’entourage di Jonathan David che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe firmare con i bianconeri dopo l’addio a zero al Lille. Nel frattempo nelle scorse ore è arrivato come un fulmine a ciel sereno che riguarda proprio Comolli e la possibilità che la sua avventura nella Torino bianconera duri straordinariamente meno del previsto.

Juve, Comolli in bilico? “Già successo con Giuntoli”

Tra presente ma soprattutto futuro sono diversi i temi e i dubbi che riguardano la Juventus. Molto verrà definito dai risultati di campo, questo è chiaro, ma intanto la figura di Damien Comolli può clamorosamente finire in discussione. A parlarne è stato il giornalista Maurizio Pistocchi, lasciando tutti di sasso.

Un attacco forte quello di Pistocchi che su ‘X’ ha svelato quello che rischia di essere un retroscena pazzesco per la Juventus. Tra presente e futuro, tra Comolli e qualcun altro che – a sua detta – ambisce a prendere il posto dell’ex presidente del Tolosa. “Non ha ancora cominciato a lavorare, ma già la banda che alla Juve comanda da dietro le quinte ha iniziato la compagna contro Comolli diffondendo attraverso i suoi fidati scudieri false news e indiscrezioni”.

“Era già successo l’anno scorso. E dopo aver fatto fuori Thiago Motta e Giuntoli, adesso tocca a Comolli. La banda non perdona e vuole la poltrona”. Un messaggio decisamente criptico che disegna uno scenario davvero inatteso per la Juventus. Da vedere se, come e quando il neo direttore generale verrà messo in discussione come descritto da Pistocchi.