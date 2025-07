De Paul lascia l’Atletico: fissate le cifre del ritorno in Serie A

Rodrigo De Paul è arrivato ai titoli di coda della sua esperienza all’Atletico Madrid, con l’annuncio arrivato dalla Spagna.

A riportare la notizia di calciomercato è Fichajes.net che ha spiegato quella che è la situazione sull’ex calciatore dell’Udinese che, prima del suo addio al club friulano per il grande salto ai Colchoneros, era tra gli oggetti del desiderio di mezza Serie A.

I club tra le top squadre in Italia avevano messo nel mirino proprio il centrocampista che, da lì a poco sarebbe entrato nel giro della Nazionale, diventando un punto fermo della Federazione che ha vinto due Copa America e una Coppa del Mondo con Scaloni in panchina. In attesa dell’estate col Mondiale del 2026, Rodrigo De Paul non ha alcuna voglia di uscire dal giro della stessa Nazionale ed è per questo che, con la rivoluzione in atto dei Materassai, tornerebbe in Serie A per tornare a sentirsi importante.

Calciomercato: De Paul di nuovo in Serie A, la notizia

La notizia arriva dalla Spagna in merito alla separazione dall’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul, dopo il Mondiale per Club da poco finito per i Colchoneros.

Il calciatore argentino dopo diversi anni passati in Spagna potrebbe far ritorno in Italia per giocare di nuovo in Serie A e questa volta in uno dei top club italiani.

Ci sono due o tre club che potrebbero approfittare di quella che è un’operazione economicamente non dispendiosa a cifre folli, tant’è che una in particolare che si sta liberando da due centrocampisti, potrebbe puntare proprio sull’argentino. Si tratta dell’Inter che, separandosi con Calhanoglu e Frattesi, punterebbe forte su De Paul in quello che si registrerebbe come un vero e proprio ritorno di fiamma.

Inter, occasione De Paul: le cifre e la concorrenza in Italia

In questo momento il valore di calciomercato di Rodrigo De Paul, considerando anche la scadenza al 30 giugno 2026 senza rinnovo, è al ribasso.

Per prendere De Paul, l’Inter dovrà mettere sul tavolo una proposta da circa 20-25 milioni, oltre ad un ingaggio importante che chiede poi l’argentino. Sulle sue tracce c’è l’Inter Miami di Lionel Messi, ma la Serie A risulta più “appetibile” per un giocatore che ha voglia di restare ad alti livelli, nel calcio europeo. In Serie A, oltre all’Inter, occhio anche all’interesse di Milan e Juventus che pure hanno da sistemare ancora qualcosa per quanto riguarda il reparto in mezzo al campo. Il ritorno di De Paul in Italia è infatti un’opzione concreta, che non riguarda soltanto i nerazzurri.