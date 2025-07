Dramma Inter, che disastro: lo ha fatto contro la Juve

Una situazione delicata in casa nerazzurra: Inter, disastro dietro l’angolo. È già successo contro la Juve in campionato

Una stagione che, con enormi premesse, si è chiusa in maniera disastrosa. L’Inter ha solo sfiorato i trofei in questa annata conclusa senza titoli: un vero peccato che si pensa a quanto poco mancava, soprattutto in ottica Scudetto, alla ‘Beneamata’ per riuscire a portare nella Milano nerazzurra il 21esimo tricolore della storia.

Ora toccherà proprio a Marotta, a maggior ragione dopo la deludente eliminazione della squadra di Chivu agli Ottavi di finale del Mondiale per Club, cercare le giuste soluzioni per rinforzare un gruppo che necessita nuovi arrivi. A tal proposito, in primis, andrà fatta charezza sulla possibile partenza di Hakan Calhanoglu che dopo i fatti delle ultime ore sembrerebbe quasi ai ferri corti con compagni – Lautaro Martinez su tutti – e società.

In attesa di comprendere se il turco tornerà a ‘casa’, con il Galatasaray pronto ad accoglierlo a braccia aperte, nelle scorse è arrivato un annuncio che non può non far male ai tifosi dell’Inter. Un grande ex non le ha mandate a dire: un vero e proprio dramma nerazzurro.

Inter, che mazzata: il grande ex è incredulo

Dal 1977 al 1988, prima del clamoroso ma sfortunato passaggio alla Juventus, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha vestito la maglia dell’Inter. Un amore mai tramontato quello dell’ex bomber che si è espresso proprio riguardo ai nerazzurri e alla stagione da poco conclusa in maniera abbastanza infelice da parte dell’Inter.

L’addio di Simone Inzaghi, poi l’arrivo di Chivu con la speranza di aprire di nuovo un ciclo vincente, magari ringiovanendo – e allo stesso tempo potenziando – la squadra. Altobelli ha però un forte rimpianto che riguarda l’ultimo campionato che, per pochissimo, è finito nelle mani del Napoli. Uno Scudetto evidentemente alla portata dell’Inter, coi tifosi ‘arresi’ davanti al secondo posto in Serie A.

“La delusione più grossa è sicuramente il campionato, quel punto che ha permesso al Napoli di arrivare davanti brucia ancora”, ha rivelato a ‘La Gazzetta dello Sport’ il 69enne di Latina che ha poi spiegato nel dettaglio quali sono stati gli appuntamenti nei quali i nerazzurri hanno deluso di più, lasciando qualche punto di troppo per strada.

“Contro Parma, Monza, Lazio, Juventus, Fiorentina e i due scontri diretti con il Napoli di Conte. Meritavamo noi di vincere“, ha detto con sicurezza l’ex centravanti dell’Inter. Un’amarezza che, nelle sue parole, sembra rimanere forte per quanto sciupato dalla ‘Beneamata’ negli ultimi mesi.

Poi un parere su quelli che erano e rimangono i pilastri fondamentali dell’Inter del futuro, gli ‘intoccabili’. Chi sono? Altobelli non ha dubbi: “Lautaro, Thuram, Bastoni, Dimarco e Sommer. Soprattutto il capitano, è stato il migliore in America”, il riferimento alle prestazioni del ‘Toro’ nel recente Mondiale per Club.