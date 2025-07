Juve: Comolli lo prende in B, Tudor ha un nuovo centrocampista

I bianconeri dovranno prendere un centrocampista nel prossimo calciomercato e attenzione alla possibilità di un nuovo affare

In attesa di iniziare il ritiro estivo, la Juventus pensa al calciomercato. Il Mondiale per Club ha evidenziato delle ottime cose, ma anche un gap con le più forti d’Europa. Manchester City e Real Madrid hanno dimostrato di avere qualcosa in più e Comolli proverà durante questa estate a colmare le distanze per ambire a traguardi importanti anche in Champions. L’arrivo di David è un messaggio molto chiaro, ma la Vecchia Signora non si fermerà qui.

Comolli sta lavorando anche su Sancho e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Al momento è una ipotesi di calciomercato. Non ci sono ancora dei contatti diretti. Ma il profilo piace per la sua esperienza e anche per le caratteristiche. Una occasione importante considerata la retrocessione del club di appartenenza e la volontà di continuare ad ambire a traguardi importanti.

Calciomercato Juventus: occasione in Inghilterra, arriva il centrocampista

La Juventus a centrocampo farà almeno una operazione. Douglas Luiz difficilmente resterà e Comolli potrebbe optare per un calciatore con caratteristiche leggermente differenti. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi visto che prima deve uscire il brasiliano, ma resta una pista da seguire con attenzione nel corso dell’estate.

Secondo le informazioni di transferfeed, la Juventus avrebbe messo nel mirino Ndidi. Uno dei protagonisti degli ultimi anni del Chelsea difficilmente resterà con il Leicester durante questo calciomercato e potrebbe lasciare il club inglese per una cifra non elevata. La retrocessione peserà molto sulla propria valutazione e si parla di circa 10-12 milioni per strappare il classe 1996 ai britannici. E un pensiero la squadra bianconera lo potrebbe fare considerato che si tratta di un profilo di grande esperienza oltre che un giocatore che potrebbe fare bene in Italia.

La partenza di Douglas Luiz sembra essere fondamentale per vedere Ndidi con la maglia della Juventus in questo calciomercato. Per adesso non ci sono stati contatti diretti fra le parti e vedremo come si svilupperà meglio la situazione nel corso dell’estate visto che il calciatore sembra essere nella lista di Comolli.

Mercato Juventus: idea Ndidi per il centrocampo

Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello di Ndidi. Il nigeriano, come spiegato in precedenza, lascerà il Leicester nel corso del calciomercato anche a causa della retrocessione.

Una occasione da sfruttare per la Juventus per andare a prendere un calciatore di assoluto livello. Ma l’arrivo di Ndidi sembra essere strettamente legato alla partenza di Douglas Luiz.