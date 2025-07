Juventus, Tudor si è imposto per il difensore: accordo a 30MLN

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa fare subito la differenza: Igor Tudor ha scelto il suo nuovo leader difensivo.

La nuova stagione dei bianconeri dovrà essere pressoché perfetta, senza sbavature e con l’obiettivo chiaro di dover lottare per la vittoria dello Scudetto e fare bene anche in Champions League. Ma per farlo servono i calciatori giusti per rendere la rosa di Igor Tudor altamente competitiva e soprattutto va ridotto il gap con le altre squadre, proprio per tenere il passo sul lungo cammino della stagione.

Il calciomercato ha già messo in mostra le vere ambizioni della Juventus che ora, però, intende continuare su questa scia e regalare a Igor Tudor nomi di alto livello su cui puntare.

Calciomercato Juventus: Tudor ha scelto il nuovo difensore

Igor Tudor ha le idee ben chiare su come migliorare la rosa della Juventus: ci sono delle priorità e delle mosse da dover chiudere velocemente anche per anticipare la folt concorrenza che inizia a spaventare.

Il reparto più in difficoltà per la Juventus è la difesa, ancora orfana di Bremer che tornerà in campo solo tra qualche giorno ma avrà poi bisogno di qualche mese per recuperare la forma perfetta e poi con gli altri centrali che hanno vissuto un lungo periodo di alti e bassi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha scelto il suo nuovo difensore e andrà con tutte le forze a provare a chiudere nel minor tempo possibile.

Juventus, torna di moda Hancko del Feyenoord

La Juventus pare avere le idee ben chiare su come agire nel prossimo futuro per riuscire a migliorare definitivamente la rosa e stare in alto ma con le ambizioni di vincere di nuovo. Per Tudor ora la priorità è un nuovo difensore centrale da regalarsi dopo l’acquisto ufficiale di Jonathan David ed è tornato prepotente su un nome ben conosciuto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus vuole David Hancko del Feyenoord. Il capitano degli olandesi è una colonna portante della difesa del club di Eredivisie e già lo scorso anno era nel mirino dei bianconeri che cercavano un nuovo centrale per sostituire Bremer dopo l’infortunio.

Il poco tempo a disposizione e le richieste importanti alla fine fecero virare su altri obiettivi ma ora Hancko è di nuovo nel mirino della Juventus che stavolta vuole provare a chiudere subito l’affare.

Hancko verso la Juventus: le cifre

David Hancko è il vero obiettivo della Juventus per la difesa. Il centrale slovacco, 27 anni, è ancora in parola con il Feyenoord per trovare una soluzione alla sua ambizione da grande squadra. A gennaio aveva provato a forzare la mano ma poi ha scelto per il bene degli olandesi che guida con la fascia da capitano.

Perciò la Juve si guarda bene alle spalle, intanto per capire la concorrenza, poi per studiare bene i passi che potrebbero portare a una trattativa serrata con gli olandesi. La richiesta è di 30 milioni di euro ma i bianconeri proveranno a scendere sui 23-25, tra parte fissa e bonus.