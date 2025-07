Napoli, Osimhen verso lo United: lo scambio è la chiave

Il Napoli può seriamente dire addio a Victor Osimhen, dal momento che il Manchester United fa sul serio per lui. Lo scambio è la chiave per sbloccare questa operazione, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In casa Napoli chiede ancora una soluzione il caso che riguarda il bomber nigeriano che ormai si trascina da più di un anno. Da questo punto di vista, c’è tanta incertezza, dal momento che siamo al cospetto di un calciatore e di un uomo capace sempre di sorprendere. Basti pensare al fatto che ha detto di “no”, per il momento, alla pista saudita, con l’Al-Hilal che era pronto a ricoprirlo d’oro. La sua cessione servirà al Napoli per incassare 75 milioni di euro e finanziare in questo modo i colpi in entrata e da questo punto di vista non c’è tempo da perdere.

E’ ovvio che, dal punto di vista del club, prima si chiude questa telenovela e meglio è. Per il momento, come detto, Osimhen ha però rifiutato ogni proposta, compresa quella del Galatasaray. Adesso, però, può arrivare una svolta non di poco conto. A quanto pare il Manchester United è pronto a tornare alla carica in maniera importante per lui e la chiave per convincerlo può essere rappresentata dallo scambio per accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, Osimhen può portare allo scambio con lo United: i dettagli

Nel contratto del nigeriano c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro da tenere in considerazione e tutti i club ormai ne sono consapevoli. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, il Manchester United fa sul serio per lui ed è pronto ad avviare le trattative. Ma non è tutto. Dal momento che investire i soldi della clausola è un impegno notevole per qualunque club, i Red Devils potrebbero pensare di inserire in questa trattativa uno scambio per provare ad abbassare in questo modo l’esborso.

In casa Manchester United ci sono dei calciatori che sono ormai fuori dal progetto in maniera definitiva e che non torneranno neanche ad allenarsi. Si tratta di Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Malacia e Jadon Sancho. E chissà che Ruben Amorim non possa dare il semaforo verde per inserire uno di questi calciatori nella trattativa con il Napoli al fine di regalarsi un bomber del calibro di Victor Osimhen. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.