Napoli, stop alla trattativa: il Liverpool ha preso una decisione

Svolta di calciomercato per il Napoli che è pronto a chiudere dei nuovi colpi in vista della prossima stagione, ma adesso arriva anche una brutta notizia per Antonio Conte.

Perché il club azzurro ha diversi giocatori nel mirino e vuole sicuramente migliorare la zona offensiva, tra i vari giocatori che possono approdare in azzurro ci sarebbero alcuni che arriverebbero dall’estero e occhio ora a quella che è una trattativa per il futuro di Darwin Nunez che è considerato uno dei grandi obiettivi del Napoli di quest’estate.

Il giocatore è pronto ad una svolta per la sua carriera perché ci sarebbero delle novità in merito a quanto accaduto nelle ultime stagioni dove a Liverpool non trova spazio come spera di ottenere. C’è il Napoli che può pensare di garantirgli un futuro importante e occhio alle sorprese.

Tra i vari giocatori messi nel mirino dal Napoli ci sarebbe proprio Darwin Nunez pronto al grande acquisto e attenzione ora a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sarebbero delle novità in merito alla scelta del club azzurro e del giocatore per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli: le ultime su Darwin Nunez

Non sembrano arrivare aggiornamenti positivi in merito a quella che sarebbe una scelta del Napoli di puntare su un nuovo acquisto in attacco e sul nome di Darwin Nunez. Perché il giocatore che spinge per lasciare Liverpool e provare una grande e nuova esperienza potrebbe anche restare bloccato adesso.

Il Napoli ha deciso di sospendere ogni tipo di trattativa con il Liverpool per Darwin Nunez in seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Il club partenopeo ha scelto di fermarsi nel rispetto del profondo lutto che ha colpito il club di Liverpool che ora farà delle valutazioni interne in vista delle prossime settimane. Perché con la morte di Jota il Liverpool potrebbe anche pensare di non vendere più Darwin Nunez.

Il Napoli pensa di essere a buon punto per un accordo col giocatore, ma manca quello del Liverpool e per questo motivo bisognerà capire come accontentare Conte. Al momento però resta tutto fermo per il grave lutto ma anche perché per Darwin Nunez c’è ancora una distanza importante a livello economica tra Liverpool e Napoli.