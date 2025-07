Roma, un Top in attacco per Gasperini: annuncio ufficiale

Alla Roma serve un altro attaccante top da affiancare a Dovbyk: Gasperini vuole almeno un altro bomber. L’ultimo annuncio è piuttosto chiaro sui bisogni dei giallorossi

Massara sarà chiamato a costruire una rosa completa, al netto dei paletti del FFP e delle limitazioni del settlement agreement. La prima cosa da rinforzare è l’attacco, soprattutto per quello che è lo stile di gioco di Gian Piero Gasperini. Un grande ex della Serie A ha detto la sua.

La Roma ha chiuso lo scorso anno con un ottimo trend in fase difensiva, diventando la meno battuta delle ultime giornate grazie al lavoro di Ranieri, ma con un attacco non proprio brillante. Qualche difficoltà realizzativa si è notata e lo stesso Dovbyk, nonostante i 17 gol complessivi in tutte le competizioni, non è apparso del tutto a suo agio. Per questo Massara sa di dover regalare a Gasperini qualcosa di importante in attacco, almeno un bomber di razza, uno di quelli che possono andare in doppia cifra.

Tra le richieste di Gasperini c’è, infatti, sia un trequartista di piede destro che può giocare sotto punta e sulla fascia, capace di saltare l’uomo e di attaccare la profondità, con gol nelle gambe. Poi di certo un altro centravanti, che possa dare il cambio all’ex bomber del Girona e che sia perfettamente a suo agio con lo stile di gioco dell’ex atalantino.

Apolloni consiglia la Roma: “Ci vuole un altro bomber oltre a Dovbyk”

A pensarla in questo modo è anche l’ex difensore del Parma e della Nazionale Luigi Apolloni, che intervistato da TMW Radio, durante Maracanà, ha dichiarato senza mezzi termini: “Dovbyk è uno che ha qualità e fa reparto. Magari per uno come Gasperini cercherei di tenerlo per farlo diventare un elemento offensivo importante. E’ uno che fa migliorare tantissimi i giocatori, per me guarderà anche in casa per migliorare i suoi. Davanti comunque oltre Dovbyk serve un altro attaccante, serve competizione per migliorarsi”.

Di nomi in tal senso se ne fanno diversi e in questo momento i due più gettonati sono Mikautadze del Lione e Krstovic del Lecce. Il montenegrino piace da impazzire a Gasperini dai tempi dell’Atalanta, ma Corvino continua a chiedere almeno 25 milioni.

Per convincere il Lione basta invece pagare la clausola che al momento si aggira sui 22 milioni di euro. Il georgiano accenderebbe la fantasia dei tifosi anche più di Krstovic.