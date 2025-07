Scambio con Carboni, l’Inter ha chiuso un altro acquisto

Svolta di calciomercato che riguarda il futuro dell’Inter pronto a fare un altro sacrificio come Valentin Carboni e puntare su un nuovo giocatore al suo posto.

Ci sono aggiornamenti che riguardano la mossa a sorpresa che può arrivare in vista delle prossime ore di mercato perché ora l’Inter vuole dare un’accelerata agli affari in entrata considerando che c’è la volontà di rinforzare la rosa che sarà affidata al nuovo allenatore Cristian Chivu che è pronto per la nuova sfida.

Diversi gli obiettivi che ha messo nel mirino la società che vuole provare prima di tutto a fare cassa e con un tesoretto di 100 milioni far partire poi la fase due del mercato nerazzurro. Alcuni nomi sono sempre più vicini all’Inter che può provare a chiudere gli acquisti da un momento all’altro anche con qualche scambio e di mezzo può finirci il giovane Valentin Carboni.

Il Marsiglia poteva riscattare Valentin Carboni se non fosse arrivato quel terribile infortunio che ha complicato i piani del giocatore che ora è pronto ad una nuova sfida anche magari in Italia stesso. Perché il talento argentino è pronto per cercare continuità e fare magari il definitivo salto di qualità in carriera. Diverse le società che pensano a lui con l’Inter che può utilizzarlo in uno scambio.

Calciomercato Inter: pronto lo scambio con Carboni

Ci sono importanti notizie che riguardano il mercato dell’Inter che può sbloccarsi in entrata ancora una volta, perché dopo i primi tre colpi come Sucic, Luis Enrique e Bonny ora possono arrivare altri giocatori in forza ai nerazzurri per la nuova stagione.

Occhio alla scelta a sorpresa che può arrivare da un momento all’altro con l’Inter che può chiudere un nuovo acquisto scambiando il giocatore per Carboni. Il giovane talento dei nerazzurri piace a tante società che ora sarebbero disposte a puntare proprio sul suo nome.

Ci sono aggiornamenti in merito al colpo che pensa di fare l’Inter che nel mirino ha messo un nuovo difensore e punta all’acquisto di De Winter del Genoa. Sul giocatore ci sono anche Tottenham, Crystal Palace, Bournemouth e Atalanta, ma per abbassare la parte cash i nerazzurri pensano di inserire nella trattativa Valentin Carboni.

L’argentino piace e potrebbe approdare in prestito secco o con riscatto e controriscatto a favore dell’Inter che ora è sempre più vicina a De Winter.