Skriniar conferma il ritorno in Serie A: c’è anche l’annuncio

Milan Skriniar non si è nascosto davanti ai microfoni di chi lo ha intervistato per l’evento che si tiene a Bratislava, in Slovacchia.

Nel corso di questo pomeriggio si tiene l’evento di Punto17, partita di addio al calcio ufficiale di Marek Hamsik che, chiamando a raccolta i suoi amici di sempre, colleghi con i quali ha condiviso il terreno di gioco e principalmente nell’esperienza al Napoli, tiene quest’oggi la sua ultima partita da calciatore.

Tantissimi dei suoi ex compagni di squadra sia in Nazionale che al Napoli, sono stati invitati. E proprio in occasione della stessa sfida, per la formazione della partita amichevole che vede in campo la Slovacchia c’è Milan Skriniar, obiettivo di calciomercato di due o tre club di Serie A. E rompendo il silenzio, sulle voci stesse, Milan Skriniar ha sorriso e ufficialmente aperto alle possibilità di ritornare a giocare in Italia dopo quanto vissuto tra Sampdoria e Inter.

Calciomercato Serie A: Skriniar apre al ritorno in Italia

Le voci di mercato che riguardano Milan Skriniar sono concrete in merito al ritorno in Serie A e lo ha confermato con un sorriso proprio lo stesso ex difensore nerazzurro.

Nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, sia Juventus che Napoli hanno provato a capire quanto fosse possibile portarsi a casa Skriniar, calciatore accostato anche al Milan dopo la sua esperienza vissuta sponda Inter, a San Siro.

Voci di mercato che tornano anche in quest’estate considerando che, a più riprese, il suo entourage ha fatto capire che l’esperienza al PSG pare definitivamente terminata. Non giocherà più per il club della Torre Eiffel e, dopo i sei mesi recenti vissuti in prestito al Fenerbahce, ecco che Milan Skriniar sorride e dice: “Vediamo” quando gli viene chiesto del possibile arrivo di nuovo in Serie A.

Le parole di Skriniar sul ritorno in Serie A: sorrisi e conferme

Sorrisi e conferme sul possibile ritorno in Serie A. Quantomeno apre al ritorno, seppur non potendosi sbilanciare più di tanto considerando che, ad oggi, si tratta ancora di sole voci di calciomercato.

Quelle che seguono, sono in ogni caso le parole di Skriniar che ha risposto ad alcune domande sul possibile ritorno in Serie A per giocare al Napoli assieme al suo connazionale, Stanislav Lobotka: “Io al Napoli? Mi piacerebbe giocare con Lobotka, è uno dei miei migliori amici. Tutto è aperto per me, vediamo. Marek è una leggenda del Napoli e della Slovacchia. Skriniar e Buongiorno, una bella coppia di difesa? Mi dovete scusare – ride, ndr –, ma io non posso rispondere”.