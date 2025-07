Calciomercato, è fatta per Krstovic: resta in A, annuncio di Corvino

Trattativa lampo per Nikola Krstovic. Questa volta il club accetta le richieste del Lecce ed è pronto a chiudere per l’arrivo del montenegrino, che può proseguire la sua esperienza in Serie A.

Dopo le voci sul Leeds, spunta fuori un’altra pretendente per l’attaccante che ha intenzione di lasciare Lecce in questa sessione estiva di calciomercato.

Si sono mosse diverse società per Krstovic, tra cui anche la Roma che però ha mollato la presa dopo le richieste del club salentino che vuole incassare almeno 30 milioni di euro dalla cessione del giocatore.

Intanto, emergono delle nuove novità sulla prossima squadra di Krstovic: ecco tutti i dettagli.

Arrivano le parole anche del direttore del Lecce Corvino, che ha parlato di calciomercato e della cessione di Krstovic. La società è già a conoscenza del fatto che il montenegrino non proseguirà la sua avventura in salento.

Si attende solo l’occasione giusta per cedere l’attaccante. L’occasione che può essere già arrivata per la società con il calciatore che dovrà prendere una decisione riguardo la sua prossima destinazione.

Aggiornamenti sul futuro di Krstovic, dove può andare

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Corvino ha parlato del futuro dell’attaccante che è reduce da una stagione positiva a Lecce con 12 gol all’attivo.

Numeri importanti che confermano la crescita di Krstovic che, per questa ragione, mira ad altri palcoscenici per il futuro.

La conferma dell’addio dell’attaccante arriva anche da Corvino: “Nikola ha fatto un bel campionato, segnando gol e fornendo assist. I dati dicono che è fra i migliori otto attaccanti della Serie A. Ci sono dei giocatori che sono valutati sui 35-40 milioni di euro nonostante abbiano fatto meno di Krstovic”.

“Noi abbiamo intenzione di accontentare il ragazzo che vuole andare via, saremo ragionevoli ma bisogna tenere in considerazione il valore dell’attaccante e rispettare le nostre esigenze”.

E intanto, nelle ultime ore, è uscito fuori un altro club di Serie A sul giocatore. Con la probabile cessione di Retegui, la società potrebbe fiondarsi proprio sul montenegrino e portare all’Atalanta Krstovic.

Anche l’Atalanta su Krstovic?

Secondo le ultime notizie riportate da TuttoAtalanta, c’è una nuova pista di mercato per la Dea che ha messo nel mirino anche Nikola Krstovic del Lecce.

L’attaccante, in uscita dai giallorossi, piace e non poco al ds Tony D’Amico che prima però dovrà concretizzare la cessione di Retegui, corteggiato in Arabia Saudita. Un intreccio particolare che, alla fine, potrebbe favorire le parti in causa, visto che Krstovic è uno dei giocatori che piace anche al tecnico Ivan Juric.