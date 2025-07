Calciomercato Milan: ma quale Vlahovic, il sogno per l’attacco è un altro

Attesa in casa Milan per la scelta del nuovo attaccante. Gimenez non convince Allegri che ha già fatto delle richieste. Non si tratta di Vlahovic: ecco il grande sogno per il reparto offensivo.

Cresce la curiosità attorno al nuovo Milan che sta costruendo Allegri, insieme a Tare. L’allenatore, tornato in rossonero dopo diversi anni passati alla Juventus, è pronto a riprendere in mano la situazione a puntare la seconda stella.

Per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno di una grande punta, che faccia gol. Un attaccante che deve rispecchiare determinate caratteristiche: ecco un nome nuovo per i rossoneri.

Che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante è cosa assodata. La società sta tenendo in standby alcune trattative per capire su quale profilo fiondarsi.

Retegui, Vlahovic, Moise Kean, Dovbyk, sono delle alternative che intrigano Massimiliano Allegri.

La realtà, però, è un’altra. Infatti, come svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono altri obiettivi per il reparto offensivo del Milan.

Tare ha in mente altri nomi per l’attacco rossonero, occasioni di mercato che possono svilupparsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan: chi arriva in attacco?

Serve una grande punta da affiancare a Santi Gimenez. Se dovesse arrivare la cessione del messicano a quel punto ne servirebbero 2.

Sarà una lunga estate per i rossoneri che vogliono seguire tutte le direttive di Max, che è già stato accontentato con l’arrivo di Luka Modric. In altri tempi, infatti, mai i rossoneri avrebbero investito così tanto su un 40enne.

Adesso la situazione è cambiata ed è per questo che RedBird vuole fidarsi del tecnico e di Igli Tare, che ha messo nel mirino altri profili per l’attacco del Milan.

Infatti, il sogno vero e proprio è quello di portare al Milan Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund valutato 70 milioni di euro. L’alternativa, invece, è rappresentato da un altro serbo: non Dusan Vlahovic ma Aleksandar Mitrovic, 30enne di proprietà dell’Al Hilal.

Calciomercato Milan: Guirassy o Mitrovic per l’attacco?

Tare spera di poter avere l’occasione per chiudere con Serhou Guirassy, un giocatore di altissimo profilo per il quale il Borussia Dortmund chiede almeno 70 milioni di euro. La trattativa resta difficile ma non impossibile, considerato anche la politica dei tedeschi che davanti a certe cifre sono pronti a cedere.

Inoltre, resta vivo anche la pista che porta a Aleksandar Mitrovic, attaccante d’esperienza attualmente in Arabia Saudita che potrebbe tornare in Europa. Una vera occasione di mercato che può svilupparsi sul finire della sessione estiva.

Bisogna, quindi, attendere l’evolversi del mercato per capire cosa succederà