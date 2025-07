Calciomercato Milan: sorpresa in difesa, chiudono per l’erede di Theo

Affondo decisivo da parte del Milan che sta per concludere un’altra operazione di calciomercato. Ecco chi sarà il sostituto di Theo Hernandez, in procinto di passare all’Al Hilal.

La partenza del francese ha aperto un vuoto all’interno della rosa dei rossoneri con la società che adesso sta lavorando per prendere un altro giocatore in quella zona di campo.

L’obiettivo principale De Cuyper è sfumato, con il calciatore che ha deciso di trasferirsi in Premier League, al Brighton. Ecco perché, nelle ultime ore, la società ha deciso di accelerare per un altro profilo, considerato ideale per sostituire Theo Hernandez la prossima stagione.

Ecco di chi si tratta.

L’obiettivo è quello di valorizzare Jimenez, che avrà un ruolo da protagonista la prossima stagione. Allo spagnolo, però, che può giocare sia a destra che a sinistra, dovrà essere affiancato un altro esterno.

Ecco perché la società, dopo aver visto fallire il colpo De Cuyper, si è fiondata su un altro nome che ha trovato il parere positivo di Tare e dello scout rossonero.

Si tratta di un giovane talento di proprietà del Gent, che è pronto a valutare la possibilità di cedere al Milan il terzino sinistro che potrebbe tentare la sua prima esperienza in Serie A.

Calciomercato Milan: chi prendono al posto di Theo Hernandez?

A confermare l’operazione di calciomercato anche il giornalista Matteo Moretto che ha fatto il punto della situazione riguardo questa trattativa, che vede il Milan protagonista.

I rossoneri sono sulle tracce del giocatore che ha tutte le carte in regola per fare bene in Serie A e completare il pacchetto difensivo del club.

Ci sono già stati dei sondaggi con l’entourage del calciatore, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento al Milan di Archie Brown del Gent.

Chi è Archie Brown, il nuovo obiettivo di mercato del Milan

Fra le squadre più attive di questa sessione di calciomercato, Tare adesso è a lavoro per sostituire Theo Hernandez che è già stato venduto all’Al Hilal.

Nelle ultime ore è emersa un’altra possibilità per i rossoneri che porta ad Archie Brown, terzino sinistro classe 2002 che ha il contratto con il Gent in scadenza a giugno 2027. Il giocatore ha attirato l’attenzione dell’area tecnica del Milan che sta già trattando per l’arrivo del giocatore.

Ha una valutazione che oscilla fra i 7 e i 10 milioni di euro, alla portata del Milan che sta valutando attentamente la situazione.

Chi è Archie Brown? Di origini giamaicane, è nato a Birmingham ed è cresciuto calcisticamente nel Derby Country dove ha vinto anche un campionato Primavera. Nasce ala sinistra prima di arretrare posizione fino al ruolo di terzino. In carriera ha vissuto varie esperienze ma è a Losanna che avviene la sua maturazione, grazie anche ad una promozione del club svizzero della Super League. Acquistato dal Gent, in Belgio si è specializzato nel ruolo di terzino sinistro con delle prestazioni importanti che hanno catturato l’attenzione del Milan che adesso sta pensando a Brown per sostituire Theo Hernandez.