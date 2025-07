Douglas Luiz in A: incontro e firma, Juve tradita

Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani della Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere comunque in Serie A. Un club ha intrapreso i contatti

Il futuro di Douglas Luiz sarà lontano dalla Juventus. L’arrivo di Tudor non ha portato un cambio sull’utilizzo del centrocampista brasiliano e per questo motivo la sua partenza è praticamente certa. Ora resta da capire la soluzione migliore per il suo futuro. Si parla tanto della possibilità di un trasferimento in Premier League. Ma attenzione alla possibilità di una permanenza in Serie A visto che c’è un club interessato.

Secondo le informazioni di Konur, una squadra di Serie A avrebbe avuto un primo contatto con l’entourage di Douglas Luiz per il prossimo calciomercato. Un sondaggio per capire meglio la fattibilità dell’operazione. La Juventus in questo momento è aperta alla possibilità di andare a chiudere un trasferimento e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma l’interesse è concreto e vedremo cosa accadrà.

Calciomercato: Douglas Luiz in Serie A, contatti in corso

Sono contatti in corso fra Douglas Luiz e il club di Serie A per capire la fattibilità dell’operazione durante il calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione anche se, almeno per il momento, si pensa principalmente che la soluzione migliore per il giocatore possa essere quella della Premier League.

Ma il Milan non molla la soluzione Douglas Luiz e avrebbe iniziato i contatti con l’entourage del centrocampista brasiliano per capire la fattibilità dell’operazione durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus è aperta al trasferimento del giocatore visto che non rientra nei piani del club bianconero. Non è da escludere che i rossoneri possano bussare alle porte della Vecchia Signora per avere un quadro più chiaro e capire meglio se si potrà chiudere l’affare.

Il Milan potrebbe essere la soluzione ideale per Douglas Luiz vista la necessità di rilanciarsi nel prossimo campionato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire anche la richiesta della Juventus per la cessione di un giocatore che non rientra nei piani di Tudor.

Mercato: il Milan pensa a Douglas Luiz

Il Milan per rinforzare il centrocampo pensa a Douglas Luiz. Il brasiliano piace molto ai rossoneri ed è una ipotesi di calciomercato da tenere sotto osservazione visto che il giocatore ha bisogno di rilanciarsi.

Per adesso ci sono stati contatti solamente con l’entourage di Douglas Luiz e vedremo se presto il Milan andrà a sondare il terreno anche con la Juventus.