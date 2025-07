Frattesi ha scelto, non ci sono più dubbi: dove giocherà l’anno prossimo

Davide Frattesi lascerà l’Inter in questa sessione di mercato: il centrocampista ha fatto la sua scelta, ecco dove giocherà l’anno prossimo

L’ultima stagione non è stata soddisfacente per Davide Frattesi, partito spesso e volentieri dalla panchina pur mostrando un livello più che discreto, non riuscendo mai a guadagnarsi il posto da titolare.

Nonostante adesso ci sia stato un cambio in panchina con l’avvento di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, il centrocampista è rimasto della sua idea ed ha deciso di lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Frattesi avrebbe già voluto lasciare i nerazzurri nella sessione invernale di mercato, ma a frenare la sua partenza fu allora Inzaghi che voleva avere tutta la rosa a disposizione per poter arrivare senza problemi in fondo a tutte le composizioni.

All’epoca si parlò di un possibile trasferimento alla Roma, mentre ora l’interesse dei giallorossi sembra essersi raffreddato. Di recente, invece, si è parlato di un possibile interesse del Napoli, ma quest’ultimo non si è mai trasformato in una trattativa vera e propria e ad oggi appare difficile che Frattesi possa giocare per la squadra campione d’Italia il prossimo anno.

Secondo Sportmediaset ci sono possibilità che Frattesi possa trasferirsi all’estero il prossimo anno, più precisamente in Spagna dove sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid dell’ex giocatore interista Diego Simeone.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Atletico Madrid avrebbe mostrato forte interesse per Davide Frattesi che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Il centrocampista, nonostante l’arrivo di Chivu, potrebbe dunque decidere di dire addio al club nerazzurro e la soluzione spagnola non sarebbe per niente male per provare a ripartire.

Prima di prendere la decisione definitiva, però, Frattesi vuole capire quali sono i progetti che ha in serbo Chivu per lui e solo dopo farà sapere alla società se vorrà andare via o meno. La possibilità di un suo addio esiste ancora, ma è chiaro che con il cambio di allenatore in panchina, il centrocampista abbia qualche dubbio in più sul suo futuro.

L’Inter è comunque alla ricerca di centrocampisti sul mercato, segno che i nerazzurri sanno che potrebbero perdere qualche altro pezzo oltre Calhanoglu. Per lasciar partire Frattesi, l’Inter chiede almeno 40 milioni di euro e l’Atletico Madrid potrebbe fare la sua mossa nei prossimi giorni. Da parte sua, Chivu vorrebbe avere Frattesi a disposizione per poterlo valutare con calma e spera di fargli cambiare idea in maniera definitiva, facendolo restare a Milano per un’altra stagione.