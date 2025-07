Il rifiuto ha spiazzato l’Inter: destinazione clamorosa

Colpo di scena nell’estate nerazzurra: no secco, adesso cambia la strategia di Marotta per il colpaccio Inter

Dopo una stagione tutt’altro che fortunata e carica di soddisfazioni l’Inter è pronta a ripartire. Lo farà da Cristian Chivu, un tecnico giovane scelto personalmente da Marotta per rimpiazzare Inzaghi. Nel frattempo in casa nerazzurra a tenere banco è, evidentemente, il calciomercato.

In attesa di capire se e come si concluderà l’aspra vicenda legata al futuro di Hakan Calhanoglu, dopo il dibattito a distanza con Lautaro Martinez, il club di Viale della Liberazione deve fare i conti con alcuni dei nomi che piacciono da tempo per rinforzare la rosa nerazzurra. Uno di questi, però, potrebbe saltare una volta per tutte.

Uno dei profili che l’Inter ormai da mese segue con grande interesse potrebbe sfumare definitivamente. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra dove, stando alle ultime voci, un recente rifiuto avrebbe lasciato solo una strada alla firma della stella. E non è quella che porta ad Appiano Gentile.

Inter, che botta: se ne va in Premier League

Il portale britannico ‘Cuaghtoffside.com’, particolarmente informato sulle vicende di mercato che riguardano le big di Premier League, ha nelle scorse ore lanciato una bomba che attende solo l’ufficialità. Perché pare proprio che uno dei difensori centrali più forti e promettenti del panorama europeo stia per volare a Londra.

Si tratta di Cristhian Mosquera, 21enne spagnolo ma di origini colombiane che negli ultimi anni con la maglia del Valencia si è attestato tra i centrali più forti e completi del panorama europeo. E così, oltre all’Inter che già in passato ci ha provato, adesso grossi passi in avanti li starebbe facendo la dirigenza dell’Arsenal che in attesa di trovare l’intesa con il club spagnolo sulla valutazione del cartellino, si è portata già avanti chiudendo l’accordo personale con il calciatore. Mosquera a Londra guadagnerà ben oltre i 3 milioni che il Valencia aveva proposto nella sua ultima offerta di rinnovo (rifiutata) del contratto del difensore, in scadenza tra meno di un anno.

L’Inter pare tagliata fuori, in primis, perché la volontà del calciatore parla chiaro: vuole giocare in Premier League e confrontarsi nel campionato più bello e prestigioso del mondo in questo momento. L’Arsenal aveva già avanzato una proposta da 14 milioni per il cartellino del classe 2004, prontamente rifiutata dalla dirigenza valenciana.

Adesso la società inglese sarebbe pronta a fare un grosso passo verso la firma: 20-25 milioni di euro di base fissa più 3-5 di bonus legati alle prestazioni di Mosquera. Su queste basi la chiusura sembra più vicina del previsto: una mazzata tremenda per l’Inter che, insieme a Leoni, ritiene (o meglio, riteneva) il centrale spagnolo una delle pedine giovani e di talento ideali per il progetto di Chivu.