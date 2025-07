Il ritorno di De Rossi: sistemata un’altra panchina in Italia

Daniele De Rossi rappresenta l’ultimo allenatore a sistemare quella che è la squadra che vede ancora vacante il proprio posto in panchina.

Si tratta dell’ultima panchina in Italia da sistemare, nel campionato stesso che rivedrà la scelta su Daniele De Rossi, da parte di uno storico club italiano pronto a tornare grande, nel nuovo progetto che nascerebbe con l’ex tecnico della Roma.

Dopo le esperienze vissute alla SPAL e poi come collaboratore tecnico della Nazionale italiana di Euro 2020 prima di finire alla Roma come soluzione per il post-Mourinho, ecco che verrebbe data a De Rossi una nuova occasione nel calcio italiano. Dopo il lungo casting il cerchio si starebbe stringendo, ma ci sono anche altre soluzioni sulle quali, molto presto, verrà presa una decisione con annuncio ufficiale.

De Rossi in panchina: la scelta di un club italiano

Il campionato italiano per uno degli storici club del nostro calcio è durato praticamente più del previsto, con l’esonero a fine stagione. Prima la classifica, poi il verdetto in graduatoria e poi ancora il discorso qualificazione o meno.

Alla fine la sentenza, con un campionato terminato in festa, ma sul quale toccherà ripartire per un progetto che deve ricominciare da zero e magari proprio con Daniele De Rossi in panchina.

In questo momento alla Sampdoria si sta valutando Lombardo per sostituire Evani, ma occhio appunto alla soluzione Daniele De Rossi in panchina, come hanno svelato da TMW. Ci sarebbe l’opzione sull’ex Roma per i blucerchiati, con lo stesso De Rossi che aveva già fatto sapere al club interessato che sarebbe servito capire prima dove avrebbe giocato la Sampdoria nel campionato 2026 per prendere una decisione sul suo futuro.

De Rossi alla Samp: c’è un altro ex Roma tra le idee

Oltre a Daniele De Rossi, alla Sampdoria si valuta anche un altro ex Roma. In questo momento la formazione ligure è a caccia di un nuovo allenatore e dopo Evani, potrebbe puntare tutto su Lombardo. Ma poi ci sono le altre soluzioni. Tra queste quella di De Rossi in primis e come seconda opzione quella che porta ad un ex Roma ed anche ex Sampdoria.

L’ex centravanti Salvatore Foti, che ha vissuto alla Roma e con Mourinho un’esperienza da vice-allenatore, potrebbe rappresentare il nome giusto per la Samp tornando in blucerchiato e separandosi dallo Special One, dimostrando di poter vivere una carriera diversa e da allenatore della Prima Squadra come nuovo ruolo che vivrebbe alla Sampdoria.