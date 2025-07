Inter, via Sommer: nuovo portiere a sorpresa

Il colpo tra i pali dell’Inter, a causa dell’addio di Sommer, vede un nuovo portiere a sorpresa in arrivo dalla Serie A.

Probabilmente Josep Martinez non convince come opzione per il ruolo da titolare, tant’è che l’Inter sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere adesso che Yann Sommer sembra destinato a partire.

Così come per Calhanoglu, il Galatasaray pare fare sul serio per il portiere svizzero tant’è che starebbe convincendo lo stesso a partire. E a quel punto l’Inter, che non ha alcuna intenzione di trattenere i calciatori che hanno voglia di andare via, come dichiarato in maniera netta anche dal proprio capitano, lascerà andare il proprio portiere titolare, puntando forte su una soluzione a sorpresa dalla Serie A.

Calciomercato Inter: Sommer vicino all’addio, il sostituto dalla Serie A

Il sostituto di Yann Sommer arriva dalla Serie A in merito a quello che è l’addio che si consumerà per il portiere svizzero, che sembra pronto alla separazione con destinazione in Turchia.

Così come per Calhanoglu, altri dei titolari sembrano intenzionati a partire e tra questi, come hanno svelato da Tuttosport, ci sarebbe anche l’estremo difensore svizzero.

Un addio, quello in porta, che obbliga il club nerazzurro a fare delle scelte ben precise in ottica futura. Una tra queste arriverebbe dalla Serie A per quella che è la soluzione che adesso serve trovare considerando che Gigio Donnarummma ha un ingaggio troppo elevato per l’economia nerazzurra. La stessa soluzione per la porta dell’Inter porta ad un nuovo portiere in arrivo dalla Serie A.

Chi sarà il nuovo portiere dell’Inter: le cifre

Lo stesso quotidiano piemontese ha fatto sapere che l’Inter si starebbe già muovendo per il suo nuovo portiere titolare al posto di Sommer.

Il primo nome per la porta sarebbe legato al portiere italiano dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che sarebbe pronto al grande salto in un top club d’Italia per giocarsi le chance Scudetto per il suo prossimo campionato da vivere come assoluto protagonista. Come alternativa, in ogni caso, occhio anche alla soluzione Suzuki che Cristian Chivu conosce benissimo a causa della sua esperienza vissuta al Parma. Sul portiere nipponico c’era finito anche il Napoli che stava valutando se cedere o meno a zero Alex Meret altro portiere che interessava all’Inter e che però, con il rinnovo al club azzurro, sarà difficile da portare via agli azzurri se non per almeno 30 milioni di euro.