Juve: Vlahovic in Premier, scambio con il bomber inglese

Niente Milan per il serbo e la Premier rappresenta una possibile soluzione. Attenzione alla possibilità di una operazione con l’attaccante britannico

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo non rientra più nei piani della Juventus e starebbe facendo muro per una cessione. Il suo obiettivo è quello di cambiare squadra a zero per avere maggiore libertà di scelta. Una soluzione che non piace alla Vecchia Signora e toccherà a Comolli provare a trovare una sorta di compromesso per non danneggiare nessuna delle due parti.

E la soluzione Premier League resta assolutamente da tenere in considerazione. Il Milan sembra aver fatto un passo indietro per questioni di caratteristiche. Secondo le informazioni di Team Talk, un club inglese nei prossimi giorni di calciomercato potrebbe sondare il terreno per Vlahovic e non è da escludere che la Juventus possa trattare uno scambio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Juventus: addio Vlahovic, chi arriva al suo posto

L’avventura di Vlahovic con la Juventus è praticamente terminata. I tentativi di trovare una soluzione non sono andati a buon fine e per questo motivo la sua cessione nel corso del calciomercato estivo resta l’ipotesi più probabile. Da capire, però, chi potrà soddisfare le richieste del giocatore. Al momento la soluzione ideale sembra essere quella della Premier, che dal punto di vista economico ha maggiori potenzialità.

E l’Aston Villa, secondo le ultime informazioni, sarebbe pronta a fare un tentativo magari spendendo una cifra davvero bassa. Ma attenzione alla possibilità di uno scambio di calciomercato. I Villains, infatti, dovrebbero dire addio a Watkins in questa sessione e il britannico potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri per andare a completare il reparto offensivo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi, ma resta comunque una pista da seguire con attenzione.

Di certo Watkins ha dimostrato in questi anni di essere un attaccante di livello e la Juventus potrebbe puntare su di lui per completare il reparto offensivo durante il calciomercato magari in uno scambio con Vlahovic visto che l’Aston Villa ha deciso di puntare forte sul serbo.

Mercato Juventus: Watkins nuovo obiettivo per l’attacco?

Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma la possibilità di uno scambio di calciomercato fra Vlahovic e Watkins è da tenere in considerazione.

Per adesso non ci sono contatti diretti fra le parti. Ma la Juventus ha bisogno di un attaccante e Watkins potrebbe rappresentare una soluzione importante per completare il reparto offensivo.