Juventus, nuovo innesto in mediana: 30 milioni per il portoghese

La Juventus sta lavorando a rinforzarsi in maniera importante ed in tal senso arriva un nuovo innesto importante in mezzo al campo. Sono pronti 30 milioni di euro per regalare ad Igor Tudor il portoghese, che rappresenterebbe un profilo molto adatto al nostro campionato.

I bianconeri non ne vogliono sapere di fermarsi, in sede di mercato e non solo, nella assoluta consapevolezza del fatto che bisogna alzare l’asticella dopo che le ultime stagione sono state avare di soddisfazioni. In tal senso, la dirigenza, ed in particolar modo Comolli, sta sondando il calciomercato a livello internazionale in cerca dei giusti rinforzi di cui questa squadra ha bisogno. Con la questione attaccante che è stata momentaneamente risolta con l’arrivo di Jonathan David, bisogna ora pensare alla linea mediana.

I punti fermi di questa squadra in quel reparto saranno ovviamente ancora una volta Locatelli e Khephren Thuram, tra i migliori della passata stagione in senso assoluto. Da vedere, invece, che cosa accadrà con due calciatori che, arrivati l’anno scorso, hanno fatto una enorme fatica. Stiamo parlando di Douglas Luiz, che sicuramente dirà addio, e di Teun Koopmeiners, la più grande delusione della passata stagione. In tal senso, per rinforzare la linea mediana di Igor Tudor si pensa ad un portoghese che può arrivare per 30 milioni di euro e che può essere la pedina che completa la rosa.

Juventus, rinforzo da 30mln in mediana: le ultime notizie a riguardo

Igor Tudor ha in mente di schierare la sua Juventus con un modulo di partenza che è il 3-4-2-1, con Yildiz ed un altro esterno che deve arrivare, probabilmente Sancho, dietro Jonathan David. In tal senso, però, è la mediana dove servono innesti, dal momento che si ha la sensazione che le caratteristiche dei centrocampisti non siano perfettamente compatibili tra di loro. In tal senso, stando a quanto raccontato da Giovanni Albanese sul proprio canale Youtube, la Juventus sta seguendo con vivo interesse il profilo di Florentino Luis.

Si tratta di un profilo che ciclicamente torna in orbita Juve e che metterebbe d’accordo tutte le parti in causa. A quanto pare, nonostante di recente non se ne sia parlato con troppa insistenza, non si è spento l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista del Benfica, che valuta il proprio calciatore circa 30 milioni di euro.

Si tratta, di conseguenza, di una pista da tenere attentamente in considerazione per le prossime settimane in casa Juventus, dal momento che qualcosa in mezzo al campo cambierà ancora. E chissà che la nuova pedina non possa essere proprio Florentino Luis.