Maxi scambio tra Inter e Juve: l’annuncio è arrivato

Lo scenario venuto a galla nelle scorse ore è clamoroso: Juventus e Inter al tavolo delle trattative, spunta lo scambio stellare

Il calciomercato estivo ha aperto ufficialmente i battenti e Inter e Juventus sono, di certo, le società maggiormente attive. Tra entrate ed uscite, molto ancora cambierà nelle rose di Chivu e Tudor.

Nel frattempo il club bianconero deve fare i conti, in primis, con la questione Vlahovic. Il bomber serbo è in scadenza nel 2026, non vuole lasciare Torino e nel frattempo non arrivano proposte allettanti: i 12 milioni di stipendio da garantire per i prossimi dodici mesi, poi, non fanno altro che complicare la partenza. Allo stesso modo anche l’Inter deve fronteggiare un caso spinoso come quello riguardante Hakan Calhanoglu.

Il turco ha detto a chiare lettere di voler andare via, ad attenderlo c’è il Galatasaray. Ma lo scontro verbale con capitan Lautaro parte aver creato una spaccatura profonda, difficile da sanare. A sorpresa Juve e Inter potrebbero finire per ‘collaborare’ con un’operazione da urlo.

Inter-Juve, scambio folle: “Ha chiesto la cessione!”

Una rivelazione scioccante che, in sede di mercato, potrebbe lasciare i tifosi di Inter e Juventus assolutamente senza parole. A farla è stato il noto streamer Damian ‘Er Faina’ che, sul suo profilo ‘X’, ha rivelato la pazzesca ipotesi che riguarderebbe nerazzurri e bianconeri. E tutto partirerebbe da una stella di Cristian Chivu evidentemente poco felice di rimanere all’Inter.

“Clamoroso in casa Inter: Marcus Thuram avrebbe chiesto la cessione!”, si legge nella pazzesca indiscrezione di mercato. Il bomber francese è stato al centro delle polemiche nelle ultime ore per un like al durissimo post di Calhanoglu che ha risposto a Lautaro Martinez, dando il via ad un forte dibattito a distanza. Da qui, evidentemente, un fondo di verità che secondo lo streamer riguarderebbe il potenziale addio del figlio d’arte. Ma non è finita qui.

“Il francese piace molto alla Juventus che starebbe valutando l’inserimento di Dusan Vlahovic in una possibile proposta. Situazione in evoluzione…”. Uno scenario incredibile, suggestivo ma a conti fatti estremamente complicato per motivi, in primis, di natura economica. L’Inter difficilmente arriverebbe a potenziare una diretta concorrente e, in più, nel contratto dell’ex bomber del Borussia Monchengladbach è presente una clausola rescissoria da ben 85 milioni di euro.

Allo stesso modo il cartellino di Dusan Vlahovic, il cui accordo con la Juve scadrà tra meno di un anno, viene valutato molto meno e dunque sembrerebbe quasi impossibile trovare la quadra, per uno scambio che lascerebbe di stucco i tifosi, ma proprio tutti. Resta da tenere sott’occhio la situazione legata a Marcus Thuram, con l’Inter che potrebbe dover fronteggiare l’ennesimo ‘caso’ dopo quello legato a Calhanoglu.