Milan, è finita: si trasferisce in Arabia

Il Milan prepara la cessione, ormai è fatta: giocherà in Arabia Saudita, il trasferimento è alle fasi finali

Il capitolo cessioni era e rimane cruciale nel modus operandi del nuovo Milan. Igli Tare, in tal senso, sa bene che sfoltire la rosa e soprattutto rimpolpare il tesoretto per la campagna acquisti sarà fondamentale. Ecco perché la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 70 milioni (55 di base fissa più 15 di bonus) è stato il primo passo verso un rinnovamento necessario.

Per dare modo anche ad Allegri di avere a disposizione calciatori propedeutici al nuovo corso rossonero. Diversa la questione Theo Hernandez che, invece, ha da mesi rotto con la dirigenza di Via Aldo Rossi ‘minacciando’ di rimanere a Milanello fino alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2026. Non sarà così perché la trattativa con Al-Hilal è praticamente chiusa e Theo sarà uno dei prossimi rinforzi che la dirigenza araba è pronta a consegnare a Simone Inzaghi: manca solo l’annuncio ufficiale. Nel frattempo si fanno largo le voci che riguardano Rafa Leao e la possibilità che pure lui possa abbandonare la nave rossonera.

Nonostante le presunte voci su Bayern Monaco e Barcellona – entrambe rimaste a bocca asciutta dopo il maxi rinnovo di Nico Williams con l’Athletic Bilbao – il portoghese difficilmente lascerà il club di Via Aldo Rossi. Non quest’estate, almeno. E così inizia la strada verso le firme in entrata. Non solo Luka Modric ma anche Samuele Ricci, per il quale il Torino incasserà quasi 25 milioni di euro: un investimento sul quale la dirigenza meneghina crede evidentemente molto.

Resta poi aperta la questione attaccante. Lo ha ammesso anche Igli Tare, arriverà un centravanti all’altezza della situazione che possa alternarsi con Santi Gimenez, il quale nei sei mesi di Milan non ha di certo fatto gridare al miracolo per le sue prestazioni. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic.

Milan, nuovo addio: destinazione già scelta

Nel frattempo, con il ritiro di Milanello che partirà ufficialmente tra poche ore, il club rossonero sta per definire una nuova importante cessione, stavolta a centrocampo.

Nonostante il prestito oneroso lo scorso agosto (1,5 milioni di euro) la Fiorentina ha deciso di fare altre scelte: così Yacine Adli, solo per qualche giorno, è tornato al Milan. Ma il centrocampista algerino, secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’ ha già le valigie in mano ed è pronto a dire addio non solo ai colori rossoneri ma anche alla Serie A. Il contratto dell’ex Bordeaux scadrà il 30 giugno 2026.

Il giocatore ha già respinto l’ipotesi Russia mentre ha aperto la porta sia all’Arabia Saudita che al Qatar: è solo questione di giorni prima della firma ufficiale con la sua prossima squadra. Adli è reduce da 35 apparizioni complessive tra campionato e coppe con 5 gol e ben 7 assist vincenti con la maglia della Fiorentina.