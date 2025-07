Non solo Calhanoglu, scappa anche lui via dall’Inter: hanno pagato la clausola ridicola

Il programma in casa Inter potrebbe prevedere un addio pazzesco: non solo Calhanoglu, il big via con la clausola

Il futuro dell’Inter passa da un concetto ben chiaro: cambiamento. Perché, volente o nolente, la dirigenza di Viale della Liberazione sta già facendo i conti con uscite e nuove entrate. Nomi di un certo peso come quello di Hakan Calhanoglu che, nelle prossime settimane, potrebbe effettivamente dire addio ai colori nerazzurri.

Il 31enne di Mannheim, nel luglio 2021, decise di tradire il Milan trasferendosi a zero sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Ed in effetti la mossa della dirigenza di Oaktree ha avuto le sue ripercussioni positive, visto che in mezzo al campo l’ex milanista ha dimostrato di essere tra i centrocampisti più forti al mondo. Dopo un’annata difficile, condita esclusivamente da batoste e delusioni con nessun nuoto trofeo in bacheca, il nervosismo in casa Inter è stato e rimane tangibile. “Chi non vuole rimandere deve andarsene”, ha detto capitan Lautaro Martinez – senza fare nomi – subito dopo la sconfitta contro il Fluminense, che ha eliminato l’Inter dal Mondiale per Club agli Ottavi di finale.

La risposta piccata di Calhanoglu – e prima di lui, di sua moglie – non ha fatto altro che aprire una crepa impossibile da sanare. L’Inter si prepara quindi a salutare il turco, nell’ultima estate in cui può incassare una cifra corposa visto che il contratto di Hakan scadrà il 30 giugno 2027: che sia Galatasaray o un’altra società, serviranno non meno di 30 milioni di euro.

Inter, che caos: un’altra stella saluta Milano

Uno scenario ben chiaro che, tuttavia, ben presto potrebbe estendersi ad un’altra stella nerazzurra reduce da una grandissima stagione con la maglia dell’Inter. Si tratta di Denzel Dumfries, laterale olandese che nei mesi scorsi ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 con la ‘Beneamata’.

Dumfries oggi è assistito dall’agenzia di Jorge Mendes ma il prolungamento, portato avanti dal vecchio entourage, ha concesso al terzino anche l’inserimento di una clausola rescissoria da soli 30 milioni di euro. Una cifra alla portata delle grandi squadre che, da tempo, soprattutto in Premier League lo hanno messo nel mirino. Sembra quindi sempre più probabile che questa situazione possa sfociare in un altro doloroso addio.

Secondo ‘Diario Sport’ Hansi Flick sarebbe rimasto impressionato dalla doppia prestazione di Dumfries nel confronto di Champions tra Barcellona ed Inter, con l’allenatore blaugrana che avrebbe aperto alla firma dell’ex PSV. Un’opportunità, anche in relazione al prezzo decisamente basso, che il direttivo del Barcellona non vorrebbe farsi scappare. Già nei prossimi giorni, in tal senso, potrebbero arrivare aggiornamenti.