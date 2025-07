Non solo Sancho: la Juve chiude un altro colpo da 30 milioni

La Juventus viaggia spedita verso quelli che sono gli obiettivi di calciomercato che non si fermeranno a David e Sancho in avanti.

Chiaro è che con l’addio di Kolo Muani, sul quale sarà difficile rinnovare il prestito, così come per Dusan Vlahovic che è arrivato ai titoli di coda della sua esperienza in bianconero, davanti c’è da sistemare qualcosa ed è in questo luglio che è appena cominciato che i bianconeri hanno voglia di intervenire per un mercato che dovrà vedere l’organico di Tudor già abbastanza pronto in vista della stagione da preparare proprio nel corso di metà luglio, per la stagione che sarà.

La Juventus non vorrà farsi trovare impreparata ed è per questo che, oltre al colpo Jadon Sancho, come spiegano da Tuttosport c’è la seria intenzione di bissare il colpo in avanti con l’affare da 30 milioni di euro che seguirà al colpo Sancho sul quale i bianconeri sembrano aver seriamente scavalcato i partenopei sulla realizzazione dell’operazione.

Calciomercato Juventus: non solo Sancho, un altro colpo davanti

La Juventus ha bisogno di sistemare qualcosa con le uscite, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli ingaggi pesanti da tagliare come quello da 12 milioni di Dusan Vlahovic, per potersi permettere i grandi colpi come quelli di Jonathan David e Jadon Sancho.

Il primo è stato ufficializzato, il secondo invece la Juve spera di farlo quanto prima e non fermarsi poi a quella che è la soluzione che i bianconeri stanno prendendo per la qualità offensiva che Comolli vuole dare a Igor Tudor nel suo progetto tecnico dal 2025/2026 in poi.

E allora oltre a Jadon Sancho, sul quale la Juventus spera di essere arrivata alle strette finali, occhio anche ad un altro colpo, non da poco e da 30 milioni. Si tratta di Francisco Conceicao, calciatore che a differenza di Kolo Muani ha maggiori possibilità di restare ancora alla Juventus, magari a titolo definitivo, attraverso una formula dove si dilazioneranno le cifre del suo arrivo grazie agli accordi col Porto.

Ultime Juve: la formula per chiudere l’altro colpo dopo Sancho

Rivoluzionando l’attacco, in attesa di capire cosa succederà e se sarà addio per Vlahovic, con un’altra punta da prendere dopo David a quel punto, la Juve tenta di chiudere sia Sancho che il suo altro acquisto, Francisco Conceicao.

L’esterno portoghese sembrava tra i possibili sacrificati, ma al Mondiale per Club ha praticamente convinto tutti. Tant’è che la Juventus, adesso, ha seria voglia di tenersi stretto il suo esterno, dopo l’annata in prestito vissuta e vuole chiudere il colpo attraverso una formula a titolo definitivo, che possa permettere ai bianconeri di prelevarlo a titolo definitivo, dilazionando il pagamento. Il Porto, consapevole delle volontà di Conceicao di giocare per la Juve anche in futuro, potrebbe accettare i 30 milioni, anche se dilazionati.