Svolta per Osimhen, la scelta è fatta: è pronto a firmare

Arriva la tanto agognata svolta per Victor Osihmen: l’attaccante nigeriano vicino a lasciare il Napoli, ecco dove andrà

La sessione estiva di mercato è ufficialmente in iniziata e con essa anche il valzer degli attaccanti in Serie A dove sono previsti tanti cambiamenti nei reparti offensivi dei vari club.

Terminato il suo periodo di prestito al Galatasaray dove ha vinto anche un titolo, Victor Osimhen è rientrato al Napoli, ma entrambe le parti non hanno alcuna intenzione di proseguire insieme. Nonostante sia stato convocato da Conte per il ritiro precampionato, l’attaccante nigeriano non rientra per niente nei progetti del club azzurro che sta ora lavorando per trovare una soluzione in tempi brevi e liberarsi così del suo ingaggio.

Osimhen, però, non sta facendo molto del suo per facilitare le cose e qualche settimana fa ha fatto saltare il suo trasferimento in Arabia Saudita. L’Al Hilal ha effettuato un pressing importante per il giocatore, offrendogli anche un ricchissimo ingaggio, ma Osimhen ha respinto ogni offerta del club saudita, volendo ancora fare la differenza in Europa.

Da parte loro, i partenopei non hanno alcuna intenzione di cedere Osimhen in Italia, men che meno alla Juventus e sono in attesa di un’offerta dall’estero. Offerta che potrebbe arrivare dall’Inghilterra dove, stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Manchester United sarebbe divenuto la prima scelta dell’attaccante nigeriano

Napoli, Osimhen ha scelto: vuole andare al Manchester United

Il Manchester United potrebbe essere la prossima destinazione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in uscita dal Napoli, ha detto no al trasferimento in Arabia Saudita e gli azzurri non sono propensi a lasciarlo andare alla Juventus, cosa che ha costretto il bomber a rivedere i suoi piani per il futuro.

Osimhen ha così eletto il Manchester United come suo prossimo club, stando a quanto riportato da Fichajes.net ed è ora in attesa che il club inglese si faccia avanti con un’offerta. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante che garantisca gol a raffica e Osimhen rappresenta il profilo ideale per la squadra di Ruben Amorim, voglioso di riscattare l’ultima deludente annata.

Ad oggi, tuttavia, non è ancora cominciata un’operazione vera e propria con il Napoli che continua a chiedere tra i 60 ed i 65 milioni di euro per lasciar partire il bomber nigeriano. Nei prossimi giorni sono previsti i primi contatti tra gli azzurri ed il Manchester United che, dopo aver confermato il proprio interesse, sono pronti a far partire ufficialmente la trattativa.