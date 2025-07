Vlahovic alla Roma, bomba a orologeria in Serie A

Ancora tutto da decidere il futuro del bomber serbo, sempre più separato in casa alla Juve: spunta la pista giallorossa

La telenovela è lungi dal vedere una conclusione. La questione, posta in essere in tempi non sospetti da parecchi addetti ai lavori, è esplosa in tutta la sua importanza nel corso dell’ultima stagione, fino a trovare una sua sublimazione non solo a causa del cammino della Juve nel Mondiale per Club, ma anche per la decisione dello stesso club bianconero di investire somme importanti per arrivare a Jonathan David, il formidabile attaccante canadese approdato alla Continassa a costo zero.

Se fosse servito un segnale sul’inclusione di Dusan Vlahovic nel progetto tecnico della nuova Juve targata Igor Tudor, questo è arrivato forte e chiaro: il serbo è chiamato a trovarsi una nuova destinazione. Preferibilmente entro la scadenza del calciomercato estivo, così da consentire al nuovo DG Damien Comolli di incassare una cifra sufficiente a non archiviare la partenza del serbo con una minusvalenza a bilancio.

Seguito, sebbene in modo progressivamente sempre più tiepido, da parecchi club di Premier League, l’ex Fiorentina ha visto materializzarsi concretamente sul tavolo solo offerte provenienti dalla Turchia o dalla Saudi Pro League. Nel primo caso l’ingaggio proposto non si avvicinava nemmeno lontanamente ai 12 milioni di euro netti l’anno che il serbo percepisce dallo scorso agosto – e fino al 30 giugno 2026 – grazie all’accordo stretto con la Juve a gennaio 2022.

Nel secondo caso il problema non è economico, bensì di legittime ambizioni di carriera dell’attaccante. Che vorrebbe assolutamente restare in Europa, nel calcio che conta, per tornare ad essere uno degli attaccanti più forti del ‘Vecchio Continente’.

Dalla pista Milan alla Roma: destinazione choc per Vlahovic

Arrivato per oltre 83 milioni di euro tre anni e mezzo fa, il giocatore slavo pesa ora a bilancio, per il club bianconero, per circa 20 milioni di euro. Da qui la necessità della Juve di fissare un prezzo relativamente alto per il suo attaccante, che può partire per 35 milioni. Sulle tracce di Vlahovic nelle ultime settimane si è mosso il Milan di Tare, che ha in mister Allegri un tecnico che ben conosce il ragazzo, avendolo allenato per due anni e mezzo nella comune esperienza alla Juve.

L’affare non è tra i più semplici, considerando sempre l’elevatissimo ingaggio al quale il bomber sembra proprio non voler rinunciare. Nell’àmbito di un sondaggio condotto sul canale Telegram di Calciomercato.it tra i tifosi bianconeri (ai quali è stato chiesto quale sarebbe la destinazione migliore per il centravanti, anche in riferimento alle necessità delle rivali in Serie A) è emerso un risultato davvero sorprendente.

Secondo i tifosi di fede juventina Vlahovic dovrebbe andare alla Roma, indicata dagli utenti con un eloquente 41% di preferenze. Seguono, a debita distanza, il Milan col 32%, l’Inter col 16% ed infine il Napoli con l’11%.

Del resto, coi dubbi già espressi dalla piazza giallorossa sull’ucraino Artem Dovbyk come profilo adatto al gioco di Gian Piero Gasperini, l’ipotesi potrebbe non essere del tutto peregrina…