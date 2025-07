Addio Inter, tifosi gelati: firma con un altro top club

La stella nerazzurra è pronta per una nuova grande avventura: super offerta e addio Inter, la big prepara già l’offerta

Non è un mistero che Beppe Marotta e Piero Ausilio, in questo momento, siano impegnati senza sosta a lavorare per rinforzare la rosa nerazzurra. Mister Chivu ha dato le sue direttive dopo il Mondiale per Club e in attesa di novità sulle entrate, occhio invece a chi potrebbe a stretto giro finire per lasciare l’Inter.

Il capitolo cessioni resta assai delicato e, in casa nerazzurra, si pensa a come resistere ad eventuali ‘attacchi’ delle big europee per le stelle di Cristian Chivu. Il nodo più spinoso da sciogliere era e rimane quello legato ad Hakan Calhanoglu che, dopo il botta e risposta a distanza con Lautaro Martinez, pare evidente non possa più rimanere in nerazzurro. Nonostante un contratto da 6 milioni annui firmato fino al 30 giugno 2027, l’ex milanista sta facendo di tutto per forzare la mano e tornare in Turchia: ad attenderlo vi sarebbe il Galatasaray che già da qualche settimana lo corteggia senza sosta.

A questo punto, però, la dirigenza di Viale della Liberazione rischia di perdere un altro big, una pedina a dir poco fondamentale prima per Inzaghi e oggi per Chivu. Perché l’offerta in arrivo da uno dei club più ricchi al mondo rischia di non lasciare scampo a Marotta e Ausilio: così lascerà sicuramente l’Inter e lo farà in tempi brevi.

Inter, addio pesante: c’è già la cifra

Dalla Spagna risuonano pericolose le campane di una cessione a cui la dirigenza meneghina non potrebbe opporsi, nemmeno se lo volesse. Il motivo è presto detto: si parla di clausola rescissoria e di una società in particolare che sarebbe pronta, senza troppi problemi, a pagarla.

Il Manchester City vuole Denzel Dumfries, è questa l’indiscrezione lanciata da ‘Mundo Deportivo’ e confermata da ‘Fichajes.net’. Pep Guardiola sarebbe rimasto impressionato dalle prestazioni del nazionale orange negli ultimi mesi e così spingerebbe per il suo approdo all’Etihad Stadium. Dopo aver scippato Reijnders al Milan, il Manchester City vuole tornare a fare la spesa a Milano, stavolta sponda Inter.

Nel contratto da 4 milioni stagionali valido fino al 30 giugno 2028 e che Dumfries ha firmato lo scorso novembre è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, pagabile entro il 15 luglio. Una scadenza vicina ma non troppo. I ‘Citizens’ dopo aver venduto Walker al Burnley per circa 6 milioni di euro, adesso hanno intenzione di accontentare Pep con un acquisto da urlo, uno dei migliori laterali sulla piazza.

25 milioni per un giocatore come Dumfries, nel pieno della maturità calcistica e reduce da 11 gol e 6 assist in 47 presenze complessive tra campionato e coppe, sono oggettivamente pochi. Il 29enne di Rotterdam potrebbe a questo punto essere la prossima stella nerazzurra a fare le valigie e a lasciare l’Inter: il Manchester City e Guardiola sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.