Colpo Ederson in chiusura: cosa manca per la firma – GdS

Ederson dall’Atalanta è il sogno di mezza estate in Serie A. Servono soldi, che arrivano e che adesso vedono un assalto per chiudere.

Lo hanno spiegato direttamente da La Gazzetta dello Sport, per quella che è la situazione che riguarda il brasiliano e che esattamente come Teun Koopmeiners un anno fa, saluterebbe gli orobici per le cifre che l’Atalanta sta chiedendo da tempo per la sua cessione.

Pare si sia accorciata la distanza tra domanda e offerta, con la possibilità di vedere chiuso entro la metà di luglio o comunque alla fine del mese e prima dell’inizio del campionato quello che è l’affare dall’Atalanta su Ederson, così da non bissare il lungo tira e molla della passata stagione sul giocatore che poi, alla fine, si trasferì alla Juventus.

Calciomercato, ecco il colpo Ederson: la rivelazione

Questa mattina, tra le colonne della rosea, è stato spiegato della possibilità di chiudere quanto prima il colpo Ederson dall’Atalanta. In Serie A c’è chi si è fatto avanti sul serio, dopo le voci che erano circolate da quando è finito praticamente il campionato in Italia.

Lo stesso centrocampista brasiliano da ormai un po’ di tempo è tra le idee anche di Carlo Ancelotti che, volendo vedere un campionato all’altezza del suo livello e in un top club, lo porterebbe al Mondiale del 2026 con il suo Brasile nel ruolo che sta vivendo da Commissario Tecnico. L’apparizione al Mondiale potrebbe passare dal futuro ancora in Serie A, con addio all’Atalanta.

Ederson si starebbe avvicinando all’Inter con i nerazzurri che, prepotentemente, starebbero per mettere le mani sul suo cartellino. Il motivo dell’affare che si sblocca in queste ore, è legato all’approdo al Galatasaray di Hakan Calhanoglu, sempre ormai più vicino allo sbarco ad Istanbul.

Dove giocherà Ederson? Doppia soluzione in Italia, le cifre

Chiaro è che l’Inter dovrà cercare di chiudere quanto prima e per la firma potrebbe servirci ancora un po’ di tempo. Con 60 milioni di euro l’Inter potrebbe riuscire a chiudere l’affare, arrivando ad un’ufficialità che sarà importante averla quanto prima per diversi motivi. Il primo è perché così, a Cristian Chivu, si darà un centrocampo già pronto in preparazione, che comincia a fine luglio. Il secondo è per battere la forte concorrenza che c’è in Serie A.

Sulle tracce di Ederson, infatti, c’è sempre la Juventus. Il club bianconero che sta valutando l’addio di Douglas Luiz, ma non a cifre al ribasso, vorrebbe reinvestire i soldi del brasiliano su un altro innesto verdeoro, andando a prendere appunto Ederson dall’Atalanta. Ma l’Inter è pronta a piazzare il primo grande colpo per Chivu dopo gli arrivi che hanno sistemato le cose nell’organico post-Inzaghi.