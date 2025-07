Juventus, nome nuovo dalla Francia: scelto l’erede di Cambiaso

La Juventus sta continuando a lavorare per cercare i giusti rinforzi da consegnare a Tudor ed ora emerge un nome nuovo dalla Francia. Può essere lui l’erede di Andrea Cambiaso sulla fascia sinistra. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si ha la netta sensazione che questa stagione alle porte sia un po’ un potenziale crocevia per i bianconeri. Dopo le ultime annate in cui si è sempre cambiato molto, quest’anno si è deciso, non senza prendere dei rischi, di puntare ancora su Igor Tudor. Sarà lui il centro di questo progetto di rinascita della Juventus, ma non si può sottovalutare anche del passaggio di consegna tra Cristiano Giuntoli e Comolli. In tal senso, sono tanti i profili sui quali il club si sta concentrando dopo aver preso Jonathan David, che rappresentava il grande obiettivo di questa sessione.

Sembra essere sfumato in maniera definitiva il colpo Victor Osimhen, dal momento che il nigeriano sembra abbia scelto il Galatasaray per il suo futuro. Un tema attuale è sicuramente la corsia di sinistra. Tudor vuole puntare su Andrea Cambiaso, per il quale si sono spente le voci relative ad un suo addio. Ma serve comunque un profilo che può dare il cambio all’ex Genoa. Un nome nuovo, in tal senso, arriva direttamente dalla Francia e può essere estremamente funzionale a questo nuovo corso dei bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juventus, ecco un nuovo profilo dalla Francia: occasione da cogliere al volo

Comolli conosce benissimo il calcio francese ed in tal senso è noto che le attenzioni della dirigenza juventina verso quel campionato si siano alzate di recente. In tal senso, le ultime notizie vanno proprio in questa direzione. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juventus ha messo nel mirino Diego Moreira, forte laterale sinistro dello Strasburgo, che in Ligue 1 in questa ultima stagione ha fatto ottime cose, dimostrando anche una notevole duttilità.

Ha delle grandi capacità di spinta e di corsa e per questo motivo sa rendersi prezioso sicuramente in fase difensiva, ma anche quando c’è da accompagnare. Come certificato dai suoi dati. Diego Moreira in stagione ha totalizzato 2 gol e ben 7 assist. Classe 2004, il laterale dello Strasburgo può agire sia da terzino che da ala d’attacco, ma la sua posizione preferita resta quella di quinto di centrocampo con una difesa a tre alle sue spalle. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Si attendono sviluppi, ma per età e qualità è un profilo da tenere attentamente in considerazione.