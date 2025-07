Lascia la Juve per 30 milioni: ormai è deciso

Il club bianconero pronto al clamoroso addio: bastano 30 milioni, l’annuncio gela i tifosi della Juventus

Le novità in casa Juventus, per quanto riguarda il calciomercato estivo, sembrerebbero poter arrivare molto presto soprattutto in ottica cessioni. L’attacco era e rimane il reparto che rischia di subire il più profondo restyling e, in tal senso, il nome di Dusan Vlahovic resta un nodo difficile da sciogliere.

La rottura tra la punta serba e il club bianconero è evidente: Vlahovic, in attesa di proposte concrete, parrebbe voler forzare la mano per rimanere nell’ultimo anno di contratto, incassare lo stipendio da 12 milioni di euro e lasciare la Vecchia Signora a zero tra meno di dodici mesi. Un’eventualità che Comolli non ha la minima intenzione di prendere in considerazione: anzi. Si parla tanto di Milan e, col passare delle settimane, l’opzione rossonera potrebbe effettivamente tramutarsi in una pista concreta.

D’altronde la dirigenza di Via Aldo Rossi, a caccia di un bomber di peso, vorrebbe accontentare Allegri, il maggior sponsor di Vlahovic in questo momento a Milanello.Ma il capitolo legato agli addii non riguarderà soltanto la punta classe 2000: c’è un altro nome che sembrerebbe in rampa di lancio per salutare Torino. Dopo appena una stagione l’addio è praticamente certo e la dirigenza bianconera avrebbe già fissato il prezzo per la cessione: diversi club alla finestra.

Addio Juve, c’è anche il Milan: non è Vlahovic

Dall’attacco al centrocampo, un altro reparto che nell’ultima stagione di fatica ne ha fatta parecchia. Investimenti, evidentemente, errati quelli che a conti fatti ha portato l’ex Giuntoli a Torino. E così proprio uno di questi, che all’epoca fu richiesto da Thiago Motta, ha già le ore contate.

Secondo ‘Juvefc.com’, Douglas Luiz avrebbe le ore contate in bianconero. La Juventus si sarebbe ormai convinta nel mettere sul mercato il brasiliano che non ha convinto né sul piano tattico né fisico, finendo spesso in tribuna e ai margini, dopo prestazioni quasi sempre insufficienti. Nel suo primo ed evidentemente unico anno a Torino l’ex Aston Villa, pagato 51,5 milioni di euro, ha collezionato appena 27 presenze tra campionato e coppe, senza né gol né assist vincenti.

Un bottino assai deludente. Ad oggi la Juventus valuta il nazionale verdeoro, classe ’98, 25-30 milioni di euro. Una cifra importante che, tuttavia, non scoraggia alcuni club alla finestra. Wolverhampton, Burnley e Everton hanno avviato i primi sondaggi esplorativi, il Fulham ha preso informazioni mentre anche il Manchester United seppur più distante rimane interessato.

In Italia occhio al Milan che, oltre a Vlahovic, potrebbe pensare proprio a Douglas Luiz per rinforzare il centrocampo orfano di Reijnders. I rossoneri ne avrebbero già parlato con i rappresentanti del calciatore. Allo stesso modo c’è anche la Roma, più lontana: la valutazione del cartellino, per i giallorossi, è al momento eccessiva.