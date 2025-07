Mazzata Inter, intervento per un Top: Chivu nei guai

Annuncio improvviso in casa Inter. Uno dei calciatori nerazzurri sarà operato nei prossimi giorni. Lo stop non sarà breve

Si radunerà a fine luglio, l’Inter, ultima squadra della Serie A, insieme alla Juventus a cominciare la preparazione pre campionato. Un ritardo dovuto alla partecipazione al Mondiale per Club che ha allungato di un ulteriore mese la stagione dei nerazzurri dopo la finale di Champions League.

Il giorno del raduno, Chivu accoglierà il quarto acquisto del mercato estivo dell’Inter ovvero Yoan Bonny, attaccante che l’allenatore rumeno ritrova in nerazzurro dopo l’esperienza in comune al Parma. Bonny si aggiunge a Sucic, Luis Henrique e Zalewski oltreché a Francesco Pio Esposito, tornato dal prestito allo Spezia. Mercato in entrata dell’Inter che non si fermerà a Bonny. Eventuali nuovi arrivi potrebbero essere favoriti da possibili cessioni con Calhanoglu, Asllani e Bisseck tra i maggiori indiziati a lasciare i nerazzurri.

Una cessione che sembrava inevitabile con la permanenza di Simone Inzaghi era quella di Davide Frattesi. Con il cambio di allenatore, lo scenario è totalmente cambiato per il centrocampista nerazzurro che ora spera di avere più spazio con Chivu. Quest’ultimo non ha potuto schierarlo al Mondiale per Club per un infortunio che costringerà Frattesi a sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Davide Frattesi si opera, ecco quando è previsto il rientro

Frattesi si opererà per risolvere definitivamente il problema di ernia inguinale che lo ha condizionato soprattutto nell’ultima parte di stagione. L’intervento è previsto la prossima settimana a Milano. Si tratta di un’operazione di routine cui seguirà una breve degenza ospedaliera. Più lunghi i tempi di recupero. Si stima infatti che Frattesi debba osservare almeno un mese di stop prima di tornare in campo. Considerate le tempistiche del raduno dell’Inter, il centrocampista potrebbe aggregarsi ai compagni di squadra nella seconda parte di agosto.

Vedremo se in tempo per essere a disposizione di Chivu per le prime due giornate di campionato che l’Inter disputerà entrambe in casa contro Torino e Udinese, rispettivamente il 25 e il 31 agosto. Ovviamente, i nerazzurri non forzeranno in alcun modo il rientro di Frattesi, permettendo al giocatore di recuperare al meglio per eliminare definitivamente un problema fisico che si è acuito proprio perché il centrocampisto – come si dice in gergo calcistico – “ci ha giocato sopra.”

Frattesi che è stato di nuovo protagonista di indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni per un presunto interessamento dell’Atletico Madrid dovuto alla probabile cessione di Rodrigo De Paul. Per il centrocampista argentino è stata avviata una trattativa con l’Inter Miami, compagine che ha partecipato al Mondiale per Club e nella quale militano Leo Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets.