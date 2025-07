Mercato, era fatta col Milan: sarà un nuovo giocatore della Juve

Pareva cosa fatta e invece il calciomercato ha regalato quella che è una nuova sorpresa a pochi giorni dall’inizio della sua sessione.

Si tratta di ciò che fanno sapere da Tuttosport, dove hanno spiegato l’inserimento della Juventus che ha cambiato radicalmente le cose per il giocatore sul quale sembrava cosa fatta, fino a poco tempo fa, col Milan che hai poi virato su altri orizzonti.

La Juventus ha da sistemare molte delle cose che serviranno per dare ad Igor Tudor quello che sarà un organico all’altezza delle sue aspettative, con la voglia di rilanciare il club non solo di nuovo in Europa, perché quello del piazzamento in Champions League deve essere soltanto la base, con obiettivi ben diversi per quanto riguarda la voglia di andarsi a prendere uno Scudetto tanto sognato negli ultimi anni. Per farlo, per lottare almeno sulla corsa al titolo, la Juventus dovrà far passare le proprie cose dal mercato. Un calciomercato che vede le occasioni e le possibilità di inserirsi su trattative già ben avviate come quella del Milan che non è riuscito, alla fine, a prendere il centrocampista.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa a centrocampo

Cerca un nuovo centrocampista la Juventus e oltre ai diversi nomi a prezzo ricchissimo come quello di Ederson e Hjulmand, con i due club che rispettivamente da Atalanta e Sporting Lisbona chiedono circa 60 milioni di euro, ci sono anche le opzioni low cost.

Sembra entrata in corsa anche la Juventus sul centrocampista dalla Bundesliga, beffando possibilmente quindi il Milan dopo le trattative avviate praticamente da maggio e giugno con il Leverkusen.

Si tratta di Granit Xhaka, centrocampista che piace alla Juventus, pronta ad approfittare di questo momento di stand-by di Igli Tare che, dopo aver preso Samuele Ricci e Luka Modric, sta valutando quelle che sono le cose sul da farsi per l’operazione da piazzare o meno, appunto, su Xhaka.

Le cifre del colpo della Juve: c’è anche un’alternativa

Oltre a Granit Xhaka, dalla Premier League la Juventus valuta anche quella che è l’alternativa di calciomercato.

Per 10-15 milioni di euro il Bayer Leverkusen lo farebbe partire e i bianconeri vorrebbero provarci perché, tra i piani B della stessa gestione Comolli, figurerebbe comunque il nome di Xhaka in cima alla lista. Poco più giù anche Wilfred Ndidi e più o meno per cifre simili per il giocatore che si separerà dal Leicester dopo la retrocessione in Championship.