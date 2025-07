Napoli, altro innesto in mediana: 15mln per il nuovo Zielinski

Il Napoli sta lavorando ad un nuovo innesto in mezzo al campo. Per completare la linea mediana Giovanni Manna può puntare su quello che viene considerato il nuovo Zielinski. Ha un valore di mercato da 15 milioni di euro e può essere molto utile.

Giovanni Manna è letteralmente scatenato ed in sede di calciomercato sta lavorando senza sosta per provare a completare la rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte nel minor tempo possibile. L’obiettivo di tutti, infatti, è quello di arrivare ai nastri di partenza che si taglieranno per il ritiro a Dimaro-Folgarida con la squadra quanto più vicina possibile alla sua forma ideale. Non a caso sono già arrivati Marianucci e Kevin De Bruyne e sono molto vicini i due olandesi. Vale a dire Sam Beukema e Noa Lang. Sono nomi grossi e di grande impatto.

In tal senso, il reparto che maggiormente fa tremare i polsi è sicuramente il centrocampo. Poche squadre in Europa, infatti, possono vantare un simile assortimento. Ci sono Lobotka e Gilmour come vertici bassi, mentre come incursori Conte può fare affidamento su McTominay, De Bruyne ed Anguissa. Nel gioco delle coppie il Napoli ha bisogno solo di una ultima mezzala ed attenzione alle ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. A quanto pare, infatti, Manna sta lavorando per il nuovo Zielinski che può arrivare per 15 milioni di euro.

Napoli, nuovo innesto in mezzo al campo per Conte da 15 milioni: i dettagli

Al momento non è una priorità in senso assoluto quella di inserire il sesto centrocampista, ma è qualcosa che la società dovrà fare. Si sta lavorando prevalentemente per sistemare in maniera definitiva attacco e difesa, visto che ci sono maggiori esigenze. In tal senso, però, stando a quanto raccontato da “Football Transfer News and Rumours“, il Napoli sta continuando a lavorare sotto traccia per Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista di proprietà del Fenerbahce e da molti considerato il nuovo Zielinski.

Anche lui polacco, è un calciatore che adora accompagnare la manovra offensiva e che sa inserirsi con molta pericolosità. In 53 partite sotto Mourinho nella passata stagione Szymanski ha messo a segno 7 gol e ben 9 assist e quello che colpisce è la sua duttilità.

Può agire, infatti, sia da trequartista che da mezzala con risultati straordinari, ma all’occorrenza può spostarsi anche in avanti sulle fasce, sia a destra che a sinistra. Insomma, potrebbe essere una pedina fondamentale per Conte ed a quanto pare il Fenerbahce parte da una valutazione per lui da 15 milioni. Decisamente alla portata degli azzurri.