Roma, altro colpo dall’Argentina: arriva il campione del Mondo

Il calciomercato dalla Roma passa da grandi innesti dal Sud America e ce n’è uno che arriva dalla Nazionale campione del Mondo 2022.

È la scelta che farà la Roma sfruttando quella che, ad oggi, è una vera e propria occasione di calciomercato che arriva a costo zero.

Al di là di cosa ne sarà di Paredes, se firmerà o meno con il Boca Juniors, la Roma sembra intenzionata a prendere un terzo campione del Mondo, con in rosa appunto il centrocampista e Paulo Dybala, già presenti. Un terzo giocatore argentino, passando poi anche per Wesley e altri calciatori dal Sud America, che arriverebbe per la Roma di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma: un altro colpo dal Sud America

La Roma sta valutando diversi innesti per il progetto appena nato con Gian Piero Gasperini. Oltre a Wesley e altre soluzioni dal Brasile, ecco che l’ipotesi a costo zero sta vedendo un’accelerata che porterà il club giallorosso a chiudere l’affare.

Si tratta di una possibilità che, dopo le voci che lo avevano accostato alla Premier League dopo la retrocessione del Lione in Ligue 2, si concretizza ai giallorossi.

La Roma, che aveva seguito il profilo del giocatore per portarlo in Italia così come aveva fatto il Napoli in passato, alla fine potrebbe aggiudicarsi il campione del Mondo dell’Argentina in Qatar nel 2022, in quest’estate. Si tratta dell’ex Ajax e ormai ex Lione, essendosi svincolato dopo la retrocessione dell’OL, Nicolas Tagliafico.

Roma, la rivelazione sul colpo: arriverà una cessione

Potrebbe arrivare una cessione per il ruolo di terzino a sinistra, con Angelino che verrebbe scavalcato da Nicolas Tagliafico per il futuro alla Roma. Il talento argentino, rilanciandosi negli ultimi anni della sua carriera, avrebbe voglia di restare ad alti livelli per giocarsi un’ultima chance al Mondiale 2026 considerando che, quella che sarà la spedizione con l’Argentina, potrebbe essere la sua ultima partecipazione ad una competizione mondiale.

La Roma farebbe al caso di Tagliafico, come riportato da Il Corriere dello Sport, per il giocatore che piace sia in Premier League che in Argentina, dove starebbero pensando ad un ritorno a casa. Lo stesso terzino, in ogni caso, vorrebbe evitare di accasarsi già in un campionato lontano dall’Europa considerando, appunto, la sua voglia di godersi un’ultima grande avventura in Europa e questa potrebbe viverla alla Roma assieme a Paulo Dybala, in attesa di scoprire se ci sarà con lui o meno anche il connazionale Paredes, con il quale sembra finita l’esperienza in Serie A.