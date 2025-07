Calciomercato, è fatta per Svilar: ha già firmato

Arrivano le ultimissime notizie di Sky Sport che rivelano dell’accordo trovato tra il giovane portiere Mile Svilar che ora è pronto a firmare il suo nuovo contratto.

Una stagione di altissimo livello quella di Svilar che con la Roma si è rivelato essere il miglior portiere del campionato italiano di Serie A tanto da ricevere anche il premio al termine della stagione. E’ stato un vero protagonista il giovane portiere classe 1999 che nella stagione che si è conclusa ha messo in evidenza le straordinarie doti del talento della Roma.

Tante le squadre che si sono interessate a Svilar in queste settimane estive di calciomercato tanto che si sono fatte avanti società anche di grande spessore proprio come Milan e Napoli che hanno provato a chiudere per lui visti i tanti dubbi su Maignan e Meret.

Ma non sono mancati gli interessamenti per Svilar anche dall’estero visto il giovane portiere che è stato nominato il migliore nella stagione 2024/2025 dalla Lega Serie A con la Roma ha concluso con ben 16 porte involate subendo 35 gol in 38 presenze e facendo un girone di ritorno davvero incredibile per aiutare la sua squadra a raggiungere un grande traguardo.

Calciomercato Sky: accordo per Svilar, sta firmando

Adesso arriva l’annuncio da Sky Sport sul calciomercato della Roma e l’accordo con Svilar che ha deciso il suo futuro. Dopo le tante offerte che sono arrivate sul piatto del portiere alla fine la decisione definitiva di andare a sottoscrivere un nuovo accordo.

Dopo settimane davvero turbolente di trattative arrivano aggiornamenti su quella che è la scelta definitiva da parte del giovane Mile Svilar che ha scelto di firmare con la Roma. Accordo raggiunto tra le parti con il portiere che ha scacciato via le voci di mercato e le altre squadre interessate per restare ancora in giallorosso.

Come annunciato nell’ultim’ora da Sky Sport Svilar ha deciso di rinnovare con la Roma e restare in Italia con il club giallorosso. Accordo totale tra le parti con il portiere che nelle prossime ore firmerà un nuovo contratto di 5 anni fino al 2030, per lui pronto un super ingaggio top da 4 milioni di euro a stagione e non sarà presente nessuna clausola rescissoria.