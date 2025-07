Un Big dell’Atalanta all’Inter, asse caldissimo: non è Ederson!

Dal nerazzurro al nerazzurro: un top player dell’Atalanta all’Inter e non è il brasiliano Ederson. Ecco tutti i dettagli

Risultati, conti in ordine e valorizzazione dei calciatori, giovani o in cerca di rilancio. L’Atalanta è la dimostrazione che si può gravitare stabilmente ai vertici del calcio senza darsi alla pazza gioia in sede di mercato.

Acquisti oculati e sempre funzionali ai principi di gioco dell’allenatore di turno hanno consentito alla ‘Dea’ di sedersi al tavolo delle grandi d’Italia e d’Europa pur non avendo a disposizione le risorse economiche dei top team.

Una big, dunque, l’Atalanta che però non tradisce la sua anima da ‘provinciale’. Nonostante frequenti da tempo il prestigioso palcoscenico della Champions League, la mission della ‘Dea’ è sempre la stessa: vendere al miglior offerente i propri ‘gioielli’. Del resto, gli acquirenti non le mancano tant’è vero che l’Inter ha messo gli occhi su un big orobico e non è Ederson.

Inter, idea Carnesecchi in caso di addio di Sommer

L’Inter ha tutta l’intenzione di fare la spesa in casa Atalanta per rinforzare due reparti chiave: la porta e il centrocampo. Come riportato da “Tuttosport”, Marco Carnesecchi è in pole position in caso di addio anticipato di Yann Sommer che è in scadenza nel 2026 ma che potrebbe fare le valigie già in questa finestra di mercato se dovesse arrivare un’offerta importante.

Dunque, in caso di partenza dell’estremo difensore elvetico l’Inter si fionderebbe su Carnesecchi, già seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri. Sullo sfondo resta Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2026 col Paris Saint-Germain, con il cui agente, Enzo Raiola, i contatti sono iniziati, tuttavia un accordo è ancora lontano. Escluso, invece, l’interesse per Ter Stegen, non in linea con l’età e gli stipendi previsti dal nuovo corso targato Oaktree.

Comunque, non solo Carnesecchi: i nerazzurri seguono con interesse Ederson che è considerato il rinforzo ideale se Hakan Calhanoglu dovesse partire e su cui è in pressing il Galatasaray che prepara un triennale da 10 milioni annui, con l’Inter che chiede 30 milioni ma che potrebbe accontentarsi di 25 milioni. Ma non è solo la ‘Beneamata’ a guardare in casa Atalanta.

Infatti, il talentuoso Giorgio Scalvini sarebbe finito nel mirino del Newcastle che non è nuovo a pescare rinforzi nel campionato italiano. I bergamaschi non si vorrebbero privare del centrale classe 2003, reduce da due gravi infortuni, ma tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti per valutare la fattibilità dell’affare.