Arriva De Paul, rinforzo monumentale a centrocampo

Il super colpo a centrocampo si chiama Rodrigo De Paul: il club ha ormai messo le mani sull’argentino, firma vicinissima.

Non c’è sessione di mercato senza che si parli di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid è sempre l’oggetto del desiderio di molte big, specialmente in Serie A: sono soprattutto Juventus e Inter a seguirlo con molta attenzione. Sia per i bianconeri che per i nerazzurri quello di De Paul sarebbe davvero un colpo di grande spessore che consentirebbe di elevare molto la qualità del centrocampo.

In più l’argentino conosce molto bene il campionato italiano: dal 2016 al 2021 ha infatti indossato la maglia dell’Udinese, mettendo a segno 34 reti in 184 presenze con i friulani in Serie A e Coppa Italia. Quattro anni fa i Colchoneros decisero di sborsare 35 milioni di euro per portare l’ex Racing Club e Valencia al Wanda Metropolitano.

Un investimento azzeccato, dato che dal 2021 a oggi De Paul è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nell’Atletico: sono 187 finora i suoi gettoni con la truppa allenata da Diego Simeone, con 14 gol realizzati. Il suo contratto con i Colchoneros scade nel 2026 e sono già molti i rumors che parlano di una volontà di non proseguire con il rapporto.

Arriva De Paul: firma a un passo, tifosi scatenati

L’Atletico non vuole però perderlo a parametro zero e per questo l’ipotesi di una cessione in questo calciomercato estivo sta diventando sempre più probabile. Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato sul suo canale YouTube che il giocatore è stato proposto anche in Italia: si è parlato di un possibile approdo all’Inter ma la pista non si è mai scaldata.

Sempre Romano afferma però che potrebbe effettivamente esserci un Inter nel futuro dell’ex Udinese. Non si tratta però del club del presidente Marotta ma dell’Inter Miami: gli statunitensi vorrebbero infatti ricreare nel club la stessa coppia con Leo Messi che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi argentini. De Paul ha un legame molto forte con la Pulce e pare stia prendendo seriamente in considerazione questa ipotesi.

L’Atletico Madrid non si oppone alla cessione del centrocampista ma non vuole fare sconti: per ora, infatti, i Colchoneros chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’Inter Miami vorrebbe provare ad abbassarla almeno a 15 milioni. L’impressione è che si possa arrivare abbastanza facilmente a un accordo tra i due club.