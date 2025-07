Calciomercato Atalanta: Retegui via, il sostituto arriva dai bianconeri

Il calciomercato sta entrando nel vivo. Le prossime settimane saranno importanti per alcune società, alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Intanto, con la partenza di Retegui, l’Atalanta è pronta a beffare la concorrenza e chiudere per un altro bomber: ecco quale.

Va avanti la trattativa per la cessione in Arabia Saudita di Mateo Retegui. La squadra nerazzurra ha rifiutato l’offerta di 53 milioni di euro ma la sensazione è che le parti, molto presto, potrebbero trovare l’accordo per l’attaccante italo argentino, a cui è stato garantito uno stipendio da 16-20 milioni a stagione.

Con un nuovo rilancio, gli sceicchi possono portare a casa Retegui che è pronto a lasciare la Serie A in questa sessione estiva di calciomercato. A quel punto la Dea si troverebbe con un bel gruzzoletto da poter spendere proprio in Italia e portare a casa il bomber dei bianconeri.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti di calciomercato sul futuro dell’Atalanta, che è a lavoro per completare alcune cessioni. La dirigenza dovrà piazzare, entro la fine di questa sessione estiva, almeno 3 giocatori che hanno chiesto la cessione.

Retegui, Lookman ed Ederson sono gli indiziati a partire. Con quei soldi la società è pronta a rinnovare la squadra a disposizione di Ivan Juric, che è stato già accontentato sul mercato con l’arrivo di Sulemana.

Atalanta: Retegui ai saluti, il sostituto arriva dai bianconeri

Non si tratta della Juventus, che senza la cessione di Vlahovic ha il mercato bloccato in avanti.

Attualemente la Vecchia Signora ha le mani legate e rischia di dover depennare tutti i suoi obiettivi di mercato. Dopo Osimhen, che è ad un passo dal Galatasaray, la società si appresta a dire addio anche a Retegui e probabilmente anche Lucca.

Perché l’attaccante dell’Udinese, secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, è il prescelto della società che una volta completata la cessione in Arabia Saudita dell’ex Genoa, vuole portare all’Atalanta Lucca.

Atalanta Lucca: nuovi aggiornamenti

Prende quota la pista Lucca per l’Atalanta. La società sta lavorando per definire la cessione all’Al Qadsiah di Retegui, che può partire per 60 milioni di euro.

Con quei soldi Tony D’Amico potrebbe puntare su Lorenzo Lucca, che è nella lista mercato anche di Juventus, Napoli e Roma. Ma con la disponibilità economica della Dea, i nerazzurri potrebbero chiudere subito l’affare e beffare le altre italiane.