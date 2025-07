Colpaccio Aubameyang in attacco, dove giocherà

Sorpesa Aubameyang sul mercato: l’attaccante gabonese torna nel mirino di grandi squadre, novità importante sul suo futuro

A volte ritornano. Nonostante la carta d’identità non sia più verde come un tempo, ci sono giocatori che sembrano non sentire troppo lo scorrere dei giorni sul proprio corpo. Basta chiedere a Pierre Emerick Aubameyang per conferma.

L’ex attaccante di Borussia Dortmund e Arsenal sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e, dopo aver dimostrato di poter fare ancora la differenza nel calcio europeo, nell’ultima stagione è stato tra i migliori centravanti anche in Arabia. Motivo in più per finire nel mirino di molte squadre in cerca di gol sul mercato.

Reduce da una stagione più che positiva con la maglia dell’Al-Qadsiah nel campionato saudita, il 36enne gabonese ha messo a segno 21 gol in 36 partite in tutte le competizioni, dimostrando di avere ancora un feeling straordinario con la porta.

D’altronde, solo due anni fa, con la maglia del Marsiglia, aveva vissuto una stagione da 30 gol e 11 assist, numeri degni di un centravanti nel pieno della carriera. Anche per questo motivo la sua fuga araba era sembrata troppo frettolosa, un pensionamento anticipato che, con i suoi mezzi tecnici e fisici, avrebbe potuto essere rinviato di qualche anno.

Nonostante la stagione in terra saudita, la stima nei suoi confronti è però rimasta immutata, e lo dimostra anche la ridda di voci che lo stanno coinvolgendo in questi giorni. Stando a quanto raccolto da Footmercato.net, sono infatti molte le squadre in giro per il mondo pronte a fare carte false per prelevarlo dall’Al-Qadsiah.

Aubameyang lascia l’Al-Qadsiah? Super colpo in arrivo, tutti i dettagli

Al di là dell’investimento da 9 milioni di euro effettuato solo la scorsa estate, a quanto sembra gli arabi dell’Al-Qadsiah, desiderosi di immettere nella rosa un nuovo centravanti, magari più giovane, sarebbero pronti a lasciarlo andare a un prezzo di favore, considerando anche il contratto in scadenza nel 2026.

Il centravanti gabonese si è quindi trasformato, improvvisamente, in un ghiotto affare di mercato per molti club in cerca di gol. In particolare, avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti non solo altri club sauditi, ma anche diverse squadre di MLS.

Ma anche dalla cara vecchia Europa non sarebbero mancati interessamenti negli ultimi tempi. In particolar modo, avrebbero sondato il terreno alcuni club francesi, ancora impressionati dal rendimento clamoroso del gabonese nell’ultima stagione transalpina con la maglia del Marsiglia.

E resta aperto anche uno spiraglio, seppur non troppo rilevante, per l’Italia, paese che ha dimostrato di non aver alcuna paura di affidare il proprio futuro a calciatori sul viale del tramonto, come testimoniato dall’arrivo, nelle ultime stagioni, di tanti over 30 in grado ancora di far la differenza.