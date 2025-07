Como, un altro regalo per Fabregas: colpo internazionale

Como scatenato. La squadra di Cesc Fabregas è a lavoro per chiudere un altro colpo da novanta per questa sessione estiva di calciomercato.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la società in queste ore ha avuto modo di confrontarsi con l’agente del calciatore che è pronto a lasciare il suo attuale club per trasferirsi in Serie A.

L’opzione è sul tavolo del club e del ragazzo che dovrà dare una risposta all’offerta del Como, che vuole portare in Italia già nelle prossime settimane.

Un acquisto importante da parte della società che vuole costruire una grande squadra per la prossima stagione.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare la notizia di calciomercato che riguarda il Como.

La società, che parallelamente lavora anche per prendere un altro giovane talento del Real Madrid, ha avuto dei contatti importanti per l’arrivo del calciatore sudamericano che ha le carte in regola per fare la differenza nel campionato italiano.

Si tratterebbe di un colpo davvero importante per la squadra di Fabregas, che aggiungerebbe esperienza e leadership allo spogliatoio.

Calciomercato Como: c’è un nome nuovo

Grandi passi in avanti da parte del club che conta di chiudere, quanto prima, per l’arrivo di Morata che sarà la ciliegina sulla torta di questa campagna trasferimenti.

La rivoluzione non si fermerà all’arrivo dello spagnolo, visto che il club è a lavoro anche per prendere altri giocatori di qualità e d’esperienza.

Per la difesa, per esempio, nel mirino c’è un giovane talento del Real Madrid che, sulla falsa riga di Nico Paz, è pronto a cedere al Como Jacobo Ramon. Il calciatore, però, non è l’unico obiettivo per la difesa.

Non tramonta la pista Thiaw ma nelle ultime ore è emersa un’altra pista di mercato che porta a Davinson Sanchez del Galatasaray.

Davinson Sanchez Como: come stanno le cose

La lista degli obiettivi del Como è abbastanza folta. L’idea del club è quella di prendere giocatori d’esperienza e anche giovani talenti.

Dal Galatasaray si punta ad un profilo più esperto come Davinson Sanchez. La trattativa per il colombiano non è facile, anche perché i turchi hanno iniziato le trattative per il rinnovo.

Il Como, comunque, non molla il calciatore e spera di concludere prima un altro affare in difesa ovvero quello del classe 2005 del Real Madrid Jacobo Ramon.