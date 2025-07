Dirigenza in città per incontrare il Milan: affare in chiusura

Aggiungendoci anche la presentazione di Ricci, quella di oggi è stata una giornata particolarmente movimentata dalle parti di Casa Milan.

La dirigenza rossonera ha intatti avuto diversi colloqui importanti di mercato, uno dei quali potrebbe addirittura mandare in buca una delle tante operazioni di quest’estate. È stato un incontro fruttifero, che ha dato i risultati sperati, ma che comunque non ha (ancora) portato alla definitiva fumata bianca.

Le parti si raggiorneranno nei prossimi giorni, ma la sensazione è che oramai sia questione di tempo prima che questo affare si concluda nel migliore dei modi, sia per l’una che per l’altra società.

Incontro a Casa Milan con la dirigenza rossonera

Nella pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro piuttosto importante dalle parti di via Aldo Rossi. La dirigenza del Milan ha infatti incontrato quella di una pretendente ad uno dei suoi calciatori, che in queste ore ha per deciso di sbarcare in città per compiere il passo più lungo della gamba con l’obiettivo di abbreviare i tempi.

Il summit ha dato i risultati sperati, anche se non ha portato alla definitiva fumata bianca. La sensazione, però, è che risentendosi nei prossimi giorni le parti possano trovare un accordo definitivo su tutto, con il calciatore che starebbe facendo la sua parte spingendo per andare via dal Milan.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, la dirigenza del Real Betis ha poche ore fa incontrato quella del Milan per parlare di Emerson Royal, giocatore oramai ai margini del progetto tecnico rossonero e che non disdegnerebbe la possibilità di tornare a giocare in Spagna. Quello che al momento divide le due società è la formula dell’operazione, ma la sensazione è che alla fine questa distanza si possa colmare senza troppi problemi.

Affare in dirittura d’arrivo: i dettagli

La presenza a Milano della dirigenza del Real Betis ha avuto uno scopo ben preciso: quello di tornare in Andalusia con Emerson Royal. L’obiettivo non è stato raggiunto, ma la cosa più importante è che si sono riuscite a limare delle distanze con il Milan, anche se non quella più importante.

Al momento ciò che blocca il Diavolo dal dare il sì definitivo agli spagnoli è la formula dell’operazione. Mentre il Real Betis vuole riportare in Spagna Emerson Royal in prestito con diritto di riscatto, il Milan lo vorrebbe cedere a titolo definitivo così da evitare che possa tornare indietro al termine della stagione come successo con tanti altri prestiti. Le parti si riaggioneranno, con gli andalusi che potrebbero anche aprire a questa soluzione, a patto che però la società rossonera faccia uno sconto sul cartellino del brasiliano.